Экстремальные морозы могут способствовать распространению COVID-19 в Сибири

Новосибирск, 26 декабря. Экстремальные морозы, которые в ближайшие дни ожидаются в Сибири, могут способствовать распространению COVID-19 в регионе, заявил член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета отметил, что в морозы коронавирус лучше сохраняется на поверхностях: бытовых предметах, перилах и ручках дверей. Он напомнил, что наступают предпраздничные дни, за которыми последуют сами праздники.

«Людям хочется общаться, на улице они общаться не будут: пойдут в кафе, рестораны, будут много активно контактировать дома. Это еще один фактор в сторону увеличения случаев заражения», — цитирует Нетесова ТАСС.

Среди сдерживающих распространение вируса факторов издание отмечает то, что в сильные морозы люди не часто выходят на улицу и меньше контактируют друг с другом.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Сибири о наступлении аномальных морозов. По словам эксперта, температура будет опускаться до -50 градусов.