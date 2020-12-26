Врач дал советы россиянам по укреплению легких после COVID-19

Москва, 26 декабря. Здоровое и правильное питание без каких-либо диет способно помочь человеку при восстановлении после болезни COVID-19.

Рассказал об этом профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко, пишет радио Sputnik. Он отметил, что процесс восстановления легких у каждого человека проходит по-разному. Важно помнить, что организм способен самостоятельно прийти в норму, но при условии правильного и разнообразного питания.

«Недоедание, белковое голодание, неполноценная однообразная пища, пусть даже это будет молочно-растительная пища, – все это не дает хороших белков, витаминов, микроэлементов. Для легких также не надо принимать обильно мучнистую пищу, которая вызывает повышенное газообразование в кишечнике», – отметил Карабиненко.

Грамотное питание хорошо дополни специальная гимнастика, которая укрепит легкие и иммунитет. Также важно следить за дыханием, измерять уровень кислорода и силу дыхательной мускулатуры. Специалист подчеркнул, что легкие курящего человека полностью уже не восстановятся никогда.

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