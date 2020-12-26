Гинцбург оценил риски вакцинации от COVID-19 для беременных женщин

Москва, 26 декабря. Женщинам, которые проходят вакцинацию, рекомендуют не беременеть следующие три месяца.

Такое требование касается не только вакцинации от коронавируса, но и от любых заболеваний. Это стандартное правило, рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Препарат еще не проходил испытания в узкоспециализированной категории беременных женщин, но если пациентка внезапно решит зачать ребенка раньше предписанного после прививки срока, то опасности для здоровья это не несет, отметил специалист.

Помимо беременности, противопоказания к препарату от COVID-19 имеют пациенты с туберкулезом, гепатитом, ВИЧ и раком.

Ранее ФАН сообщал, что глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предостерег от распространения новой мутации коронавируса. Более «заразный», чем оригинальный вирус, штамм уже проявился в восьми странах Европы.