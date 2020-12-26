Первое заболевание «британским» штаммом коронавируса выявлено во Франции

Париж, 26 декабря. Первое заболевание обнаруженным ранее в Великобритании штаммом коронавируса выявлено во Франции, сообщает со ссылкой на французское санитарное агентство газета Parisien.

Заболевание выявлено в городе Тур у мужчины, который некоторое время жил в Великобритании. У него нет симптомов, заболевший находится на самоизоляции у себя дома, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила новый штамм коронавируса в восьми странах Европы. По словам главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, мутация быстрее распространяется среди более молодого населения.