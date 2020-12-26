Финансовый эксперт рассказал, как до пенсии заработать миллион долларов

Москва, 26 декабря. Независимый финансовый консультант Роман Романюк рассказал, как россияне могут заработать миллион долларов до пенсии.

Большинство людей, по мнению эксперта, убеждены, что заработать такую сумму дано не каждому человеку. Но это неверное убеждение.

«Потому что, как правило, с ростом доходов растет и наше потребление, деньги начинаются тратиться уже не на закрытие важнейших человеческих потребностей, а на поддержание определенного имиджа и социального статуса, и заветный миллион долларов становится таким же убегающим миражом», — цитирует Романюка ИА REGNUM.

В первую очередь этот порочный круг связан с отсутствием даже базовой финансовой грамотности, что приводит к непониманию того, как создаются большие капиталы, считает эксперт. Чтобы достичь финансовой цели, для начала следует разбить ее на более мелкие составляющие. В качестве переменных специалист отметил величину текущих сбережений, срок, на который делаются инвестиции, и инвестиционный доход.

Романюк подчеркнул, что начинать вкладывать деньги нужно как можно раньше, делать инвестиции как можно дольше и под максимальный процент, но с приемлемым уровнем риска. Согласно формуле будущих аннуитетов, можно рассчитать, что накопить капитал в миллион долларов можно, если ежемесячно инвестировать по 154 доллара с 23 до 65 лет под 10% годовых. Если начать инвестировать при таком же уровне доходности в 35 лет, то на это потребуется уже 506 долларов ежемесячно.

Среднегодовую доходность, вероятно, можно повысить до 14% годовых благодаря услугам профессиональных инвестиционных и финансовых консультантов. В таком случае накопить капитал в миллион долларов можно, ежемесячно инвестируя 48 долларов с 23 лет или 234 доллара с 35 лет, заключил Романюк.

Ранее эксперты назвали группы пенсионеров, которых в 2021 году может коснуться упомянутое президентом РФ Владимиром Путиным на большой пресс-конференции повышение пенсии. По словам профессора Финансового университета при Правительстве РФ Алексея Зубца, в первую очередь индексацию заслуживают пенсионеры с низкими доходами и лишенные возможности повышения зарплаты — россияне старше 70 лет.