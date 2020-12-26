Пашинян готовит досрочные выборы, Алиев посетил Карабах и увеличил расходы на оборону

На прошедшей неделе Армения и Азербайджан продолжали делить границу, которую охранять потом российским пограничникам. На этом фоне в Ереване митингуют и говорят о досрочных выборах, а Алиев увеличил военные расходы. Начальник генштаба РФ отметил наличие конфликтного потенциала в Закавказье, чем могут вскоре воспользоваться деструктивные силы.

Обстановка в Нагорном Карабахе

По словам президента России Владимира Путина, которые он произнес на коллегии Министерства обороны РФ, «российские миротворцы стали гарантией безопасности в Карабахе», но «рискуют своей жизнью для возвращения мирной жизни в регион». Что полностью подтверждается развитием обстановки.

В ближайшее время начнет работу Степанакертский аэропорт. К первоначальной дате, 25 декабря, по всей видимости закончить все работы не успели. Тем не менее, территория вокруг воздушной гавани полностью разминирована, а сам аэропорт с инженерной и технической точек зрения полностью готов к штатному режиму работы. Планируется, что пока он будет использоваться только в интересах миротворцев, что позволит сократить множество логистических проблем. К примеру, доставка тяжело раненых в Москву теперь будет возможна в считанные часы.

На прошедшей неделе стычек и провокаций в целом удалось избежать. Потери на этот раз были только у Азербайджана — 21 декабря в Физулинском районе на противотанковой мине подорвались четверо гражданских.

Мониторинг обстановки в зоне конфликта провели и США. Стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global hawk провел разведку 22 декабря из воздушного пространства Грузии.

A ????????United States Air Force Global Hawk UAV on a mission around the Black Sea looked at ????????#Armenia, Nagorno-Karabakh, ????????#Azerbaijan earlier today, and squawked 7600 radio failure over eastern ????????#Ukraine while looking at ????????#Russia: Instantly the most popular flight on the website. pic.twitter.com/3u8zPzBTC8 — Gerjon | חריון (@Gerjon_) December 22, 2020

Тем не менее, по словам начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова, в Закавказье сохраняется конфликтный потенциал. На брифинге для иностранных атташе он сообщил, что «нарастанию напряженности в мире способствуют расширение масштабов терроризма и радикального экстремизма, продолжающийся глобальный экономический спад на фоне распространения коронавирусной инфекции, а также деструктивная внешняя политика ряда государств».

Под данной фразой, скорее всего, скрыто предостережение деструктивным силам, которые могут попытаться разрушить мирные инициативы в Карабахе. Причем к ним в равной степени можно отнести как пантюркистские устремления Турции, так и геополитические планы команды нового президента США.

Армения передает под контроль России новый участок границы

После визита в Ереван и Баку директора ФСБ России Александра Бортникова ожидаемо решился вопрос с поддержанием стабильности на границе между Сюникской областью Армении и Кубатлинским и Зангеланским районами Азербайджана. Его просто отдали на откуп российским пограничникам. Планируется установить два российских КПП в районе Гориса и Давид Бека, а также вести патрулирование на отрезке автодороги Капан — Чакатен.

Видео сняты в районе сёл Давудлу и Эйвазлы Губадлинского района. На видео также виден участок дороги Капан-Горис, который проходит по территории Азербайджана. Пока что армяне спокойно ездят по этой дороге, далее использование этого участка дороги будет регулироваться Азерб и РФ. pic.twitter.com/zCdW5nEJD7 — หมูอ้วน (@SasimaPanda) December 23, 2020

При этом премьер-министр Армении сообщил, что процесс демаркации «создает определенные сложности и неудобства, более того, вызывает эмоции, однако же, все что делается, делается для обеспечения безопасности в Сюнике». Пашинян подчеркнул, что в последние дни была вероятность возобновления боевых действий, тогда «эскалация перешла бы и на Сюникскую область, и на территорию Армении».

Не мог премьер обойти стороной и «старую власть». На своей странице в сети Facebook он опубликовал копию закона 2010 года об определении внутренних границ Армении, за принятие которого проголосовали Республиканская партия, партия «Процветающая Армения» и Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн». Таким образом он попытался оправдать демаркацию границы по советским картам и вне процессов, предусмотренных конституцией страны.

Пашинян оправдал делимитацию границ Армении законом 2010 года



По словам премьер-министра этот закон приняла предыдущая власть, котора сейчас пытается обвинить его https://t.co/ZBcRAc9lxB — Регион online (@newsrru) December 22, 2020

В целом же ситуацию, которая сейчас сохраняется на границе Сюникской области, Пашинян назвал «лоцированием определенных приграничных пунктов, чтобы была действенная система безопасности».

Пашиняна не пустили в Сюник

В этих условиях не трудно представить, как прошла поездка премьер-министра Армении в южную часть страны. В понедельник, 21 декабря, рано утром жители Гориса и Сюника перекрыли автомобильные дороги с намерением не дать проехать кортежу Пашиняна, а мэр Гориса был задержан за призывы к жителям присоединиться к процессу.

Тем не менее, премьеру удалось посетить село Сарнакунк и город Сисиан. При этом в последнем с ним также произошло негативное событие. Священник церкви Сисиана Тер Паргев Зейналян отказался пожать руку и потребовал от главы правительства покинуть церковь, чего сам Пашинян видимо не ожидал.

Священник церкви в Сисиане Паргев Зейналян отказался пожать руку премьер-министру Армении Николу Пашиняну и прогнал его из храма. На кадрах видно, как Пашинян заходит в церковь, ставит свечку, подходит к священнослужителю, но тот отказывается пожать ему руку. pic.twitter.com/lRRhbwtMtn — Lev Nikolaevich Myshkin (@Lev_Nik_Myshkin) December 22, 2020

Попытавшись сохранить хорошую мину при плохой игре, премьер-министр Армении отменил поезду в Горис, Капан и Мегри и выступил в центре Сисиана. В заявлении он отметил, что власти не пойдут на применение силы, а граница теперь «стала частью системы безопасности, в которую входит Армения — то есть ОДКБ».

Оппозиция Армении добилась первых результатов от акций протеста

После трехдневного траура по погибшим в карабахской войне, который также не обошелся без стычек, оппозиционные партии с 22 декабря продолжили акции протеста и объявили всеобщую забастовку. Единый кандидат от оппозиции и лидер «Комитета спасения Отечества» Вазген Манукян призвал армию и полицию присоединиться к народу.

Проведенные акции неповиновения «комитета» включали в себя:

установку нескольких палаток на площади Республики перед зданием правительства;

перекрытие протестующими гражданами трассы Ереван — Ванадзор, а также нескольких улиц в центре Еревана;

блокирование нескольких административных зданий, в том числе генпрокуратуры;

оказание давления на депутатов парламента, которые должны были созвать заседание парламента и выразить импичмент премьеру.

В итоге к вечеру 25 декабря Никол Пашинян объявил, что созывает консультации с политическими силами по вопросу проведения досрочных парламентских выборов в 2021 году.

Пашинян объявил о готовности уйти в отставку после досрочных выборов: https://t.co/uhc82EpFGI через @ru_rbc — aleksandr abraimov (@AAbraimov) December 25, 2020

Армяне хотят еще одну военную базу РФ

Нестабильное время в Армении рождает и нестандартные предложения.

«Новая российская база в Сюнике поможет решить вопрос безопасности Армении», — так считает лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

По его мнению, приоритетом для Еревана должно стать решение вопроса безопасности Сюникской области, так как местные общины и города оказались в непосредственной близости к азербайджанским ВС.

«Чтобы противостоять этим вызовам нужно начать переговоры по подписанию нового соглашения с Россией об установке новой "103" базы в Сюнике. Есть такой опыт — 102-я база, обеспечивавшая безопасность долгие годы. Миротворцы в Карабахе смогут обслуживаться намного легче из Сюника, чем из Гюмри», — считает Марукян.

По его словам, даже если сейчас весь бюджет Армении направить на оборону, его не хватит, чтобы самостоятельно решить этот вопрос.

В итоге расклад следующий: охрана границ — от России, обеспечение безопасности вместо национальных ВС — тоже от России, остается только один вопрос — когда уже Армения вернется в состав РФ?

Азербайджан увеличивает расходы на оборону

После очередного посещения захваченных территорий Нагорного Карабаха президент Азербайджана обнародовал планы по увеличению расходов государственного бюджета на оборону. По словам Алиева, военные расходы выросли до 2,7 млрд долларов для восполнения запасов боеприпасов, приобретения новой современной техники и дальнейшего развития вооруженных сил.

Это еще раз подтверждает тот факт, что в ближайшее десятилетие Армения самостоятельно вернуть утраченные территории военным способом не сможет. В Баку все это хорошо понимают и уже вскоре рассчитывают приступить к следующей стадии возвращения Карабаха.

«Азербайджанская сторона решительно настроена реинтегрировать граждан армянского происхождения, проживающих в нагорнокарабахском регионе Азербайджанской Республики, в социальное и экономическое пространство страны, обеспечивая без дискриминации равные права и свободы всех граждан Азербайджана, независимо от их этнической и религиозной принадлежности», — заявил глава МИД Джейхун Байрамов на заседании в исполнительном Секретариате партии «Ени Азербайджан».

Гражданам армянского происхождения будут обеспечены все права и свободы pic.twitter.com/T95L8HRpAP — หมูอ้วน (@SasimaPanda) December 25, 2020

Таким образом, складывающаяся обстановка фактически подытоживает 2020 год, в результате которого существование двух армянских государств в Закавказье стало полностью зависимым от Москвы. Однако российское военное руководство прямо говорит, что регион нестабилен и подвержен влиянию деструктивной политики «других иностранных государств», которые в 2021 году приложат все усилия чтобы изменить этот расклад.

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