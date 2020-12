Пашинян готовит досрочные выборы, Алиев посетил Карабах и увеличил расходы на оборону

На прошедшей неделе Армения и Азербайджан продолжали делить границу, которую охранять потом российским пограничникам. На этом фоне в Ереване митингуют и говорят о досрочных выборах, а Алиев увеличил военные расходы. Начальник генштаба РФ отметил наличие конфликтного потенциала в Закавказье, чем могут вскоре воспользоваться деструктивные силы.

По словам президента России Владимира Путина, которые он произнес на коллегии Министерства обороны РФ, «российские миротворцы стали гарантией безопасности в Карабахе», но «рискуют своей жизнью для возвращения мирной жизни в регион». Что полностью подтверждается развитием обстановки.

В ближайшее время начнет работу Степанакертский аэропорт. К первоначальной дате, 25 декабря, по всей видимости закончить все работы не успели. Тем не менее, территория вокруг воздушной гавани полностью разминирована, а сам аэропорт с инженерной и технической точек зрения полностью готов к штатному режиму работы. Планируется, что пока он будет использоваться только в интересах миротворцев, что позволит сократить множество логистических проблем. К примеру, доставка тяжело раненых в Москву теперь будет возможна в считанные часы.

На прошедшей неделе стычек и провокаций в целом удалось избежать. Потери на этот раз были только у Азербайджана — 21 декабря в Физулинском районе на противотанковой мине подорвались четверо гражданских.

Мониторинг обстановки в зоне конфликта провели и США. Стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global hawk провел разведку 22 декабря из воздушного пространства Грузии.

