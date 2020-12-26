Украинцы назвали полным бредом слова Зеленского о войне с Россией

Киев, 26 декабря. Аналитический центр Украины прокомментировал слова Зеленского о войне с Россией и назвал это полным бредом.

Такое заявление о рассуждениях президента Украины сделал глава центра Александр Охрименко. По его словам, большая часть жителей страны не воспринимают даже идею воевать с Россией. Он добавил, что Зеленский решил перенять риторику своего предшественника, экс-главы государства Порошенко, информирует «Царьград».

«Я не знаю, зачем Зеленский это сказал. Все эти заявления — они, по-моему, просто бред», — отметил Охрименко.

ФАН ранее писал, что, по мнению политолога Александра Перенджиева, постоянные заявления со стороны высших руководителей Украины о войне с Россией говорят, что у них мозги заняты не тем, чем нужно. Президент Владимир Зеленский оценивает возможность полномасштабной войны с Россией и описывает сценарий того, как будет проходить такой конфликт.

В то же время украинский лидер выразил надежду, что этого не случится, иначе будет большая беда. По словам политолога, иногда складывается впечатление, что руководителям Украины скучно и нечем себя занять. Именно поэтому они пытаются разводить дискуссии на тему боестолкновения с Россией.