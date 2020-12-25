Террористы обстреляли территории в трех провинциях Сирии

Дамаск, 25 декабря. Более 30 обстрелов зафиксировано в Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки. Об этом сообщили на брифинге Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) в Сирии.

За сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 32 обстрела со стороны позиций запрещенной на территории РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1. В провинции Идлиб отмечено 15 обстрелов, в Латакии — 12, в Хаме — пять обстрелов.

Обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки не зарегистрировано.

Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в провинции Алеппо, силы армейской авиации провели воздушное патрулирование.

Ранее сообщалось, что 24 декабря 2020 года российские военные в Сирии направили подкрепления к Айн Иссе. Силы были переброшены к городу для предотвращения его оккупации боевиками из протурецких группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.