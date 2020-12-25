Украина осталась зимой без «реверсного» газа из Европы

Москва, 25 декабря. Киев нынешней зимой будет испытывать острую нехватку топлива из-за решения европейских стран не продавать Украине «реверсный» газ.

В Европе вырос спрос на газ. Страны Старого Света сейчас озабочены тем, чтобы им хватило топлива на холодную зиму, поэтому европейцы вынуждены отбирать его из подземных хранилищ. Нынешние условия не позволят Польше, Венгрии и Словакии осуществлять «реверсные» поставки газа на Украину.

«Эти три европейские страны зарабатывали на перепродаже российского газа Украине. Киев переплачивал за это топливо, кормя посредников, зато кичился «независимостью» от российского газа», — сказано в материале газеты «Взгляд».

Киевские власти сейчас также активно опустошают свои газовые хранилища, но уже очевидно, что этих запасов им не хватит до весны. Автор статьи не исключил, что украинцам придется просить Россию о срочных поставках топлива, чтобы не замерзнуть нынешней зимой.

Стоимость газа на Украине в декабре 2020 года резко выросла. По сравнению с ноябрем цены для производителей тепловой энергии увеличились на 13,5%.