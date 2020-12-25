Киев отреагировал на слова Лукашенко о ввозе террористами «тонн» оружия с Украины

Киев, 25 декабря. МИД Украины прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о перевозке в страну оружия с территории Незалежной. Киев категорически отверг «инсинуации» Минска.

Ранее белорусские СМИ сообщили о раскрытии деятельности террористической группировки, которая совершила несколько нападений в Гродненской области, подожгла дом милиционера и подорвала автомобиль. Были задержаны восемь участников преступного сообщества. Лукашенко заявил, что группировка готовила теракты по всей страны и везла оружие через Украину «тоннами».

Украинский МИД «категорически отверг очередные инсинуации» белорусского лидера.

«Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об «оружии из Украины», четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси», — заявил пресс-секретарь министерства Олег Николенко.

Он добавил, что Украина осуждает терроризм в любых проявлениях.