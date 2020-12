Топ-5 популярных игр 2020 года

Популярность игр в 2020 году значительно возросла из-за карантина. К счастью, этот год пришелся плодотворным на релизы. Пять лучших игр 2020 года – в материале ФАН.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 была самой ожидаемой игрой года. На эту работу CD Projekt RED возлагались большие надежды. Релиз Cyberpunk 2077 прошел в Steam, GOG и Epic Games Store 10 декабря. К 20 декабря компания CD Projekt продала более 13 миллионов копий игры.

Однако не обошлось и без скандалов. Оказалось, что в игре довольно много багов и она не оптимизирована, поэтому у пользователей консолей возникли претензии к качеству.

The Last of Us Part II

The Last of Us Part II стала продолжением игры The Last of Us 2013 года. Приключенческий боевик с элементами survival horror и стелс-экшена разработан компанией Naughty Dog и издан Sony. Игра получила довольно высокие оценки, однако некоторые игроки пожаловались на монотонный сюжет.

Hades

Игра в жанрах roguelike и RPG разработана американской студией Supergiant Games. В основе сюжета игры лежит древнегреческая мифология. Hades была признана лучшей игрой изданиями TIME, Polygon и IGN.

Among Us

Многопользовательская игра Among Us вышла еще в 2018 году на Android, iOS и Windows, но получила небывалую популярность именно в 2020 году. Можно сказать, что Among Us вдохновлена ролевой игрой «Мафия», но в научно-фантастической вариации. Игроки должны отыскать в своих рядах предателей с помощью дедукции.

Ghost of Tsushima

Игра в жанре приключенческого боевика Ghost of Tsushima удивляет аутентичностью. Сюжет игры разворачивается в 1274 году в захваченной монголами Японии, а главный герой — самурай по имени Дзин Сакай. Ему предстоит остановить нашествие монголов на страну. Остров Цусима, где происходят события, представляет собой открытый мир, по которому игрок может передвигаться свободно в любом направлении.

