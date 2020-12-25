Дандыкин указал, какие страны США будут использовать для провокаций против России

Американцы никогда не пойдут на войну с Россией, но будут провоцировать ее через своих сателлитов. К такому мнению в интервью корреспонденту ФАН пришел известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал противостояние с Россией главной задачей украинской внешней политики. Среди других приоритетов он назвал борьбу с пандемией коронавируса, политику в отношении украинцев за границей, привлечение инвестиций и наращивание экспорта, укрепление позиций в энергетической сфере и расширение сотрудничества с африканскими странами.

«Приоритет номер один — это противодействие России и укрепление нашей безопасности», — заявил Кулеба.

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что за действиями киевских властей стоят США. Кроме того, по его словам, в следующем году американцы будут использовать Украину, Болгарию и Румынию для провокаций против Российской Федерации.

«На мой взгляд, США будут подталкивать на конфликт с Россией свои страны-сателлиты. Я не имею в веду страны НАТО. Американцы будут использовать в своих целях такие страны, как Украина, с ее русофобскими взглядами. Они начнут предоставлять Киеву пряники в виде летального оружия. Это касается поставок противотанковых комплексов «Джавелин» и катеров. Вашингтон хотел бы устроить какую-нибудь провокацию и нацелить на Россию своих союзников, как это было с Грузией, а потом уйти в сторону. Потому что США не готовы нести неприемлемые потери. Предполагается, что в следующем году будет происходить накачка стран-союзников США – Болгарии, Украины и Румынии», — сказал собеседник ФАН.

Василий Дандыкин считает, что Соединенные Штаты чрезмерно устали нести статус «мирового жандарма», поэтому могут спровоцировать конфликт. Однако, как уверяет военный эксперт, Вашингтон никогда не начнет войну с Россией.

«США при помощи России будут пытаться решить свои проблемы. Они начнут раздувать мнимую «российскую угрозу» и цепляться ко всему. Мы уже настолько увешаны этими санкциями, что американцы не могут придумать новых поводов для введения ограничений. Но они найдут выход из положения. Кроме того, скоро вернется Дженнифер Псаки и нас ожидает новый цирк. Что касается России, то все недавно было сказано президентом Владимиром Путиным – нам не нужно отставать, а необходимо работать и думать. Очевидно, что наступили времена, когда «мировой жандарм» чрезмерно устал. Самое главное, чтобы в своей злобе он не натворил чего-то ужасного. Думаю, что чувство самосохранения у американцев присутствует. Поэтому до войны с США, скорее всего, не дойдет. Кроме провокаций сателлитов ничего не будет. Но к ним нужно готовиться», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее корреспондент ФАН Андрей Союстов проанализировал действия киевских властей и пришел к выводу: за портал об «агрессии России в Донбассе» Киеву грозит давно назревший ответ Москвы.