Комментаторы поставили на место журналиста за критику похорон мэра Харькова

Киев, 25 декабря. Украинский журналист Егор Чечеринда опубликовал пост с изображением похорон наркобарона Пабло Эскобара в день погребения мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Представитель СМИ разместил фото в Facebook. Он сопроводил фото подписью.

«Нищие всегда «благодарны» своим «хозяевам»», — написал Чечеринда.

Пользователи Сети бурно отреагировали на публикацию журналиста. Они увидели аналогию между изображением и похоронами мэра. От журналиста потребовали не оскорблять Кернеса и спросили о заслугах самого Чечеринды.

«А сколько школ построил автор?» — поинтересовались у журналиста в Сети.

О смерти мэра Харькова стало известно 17 декабря. Градоначальник скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.