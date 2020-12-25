Психолог прокомментировала идею запретить детское шампанское в России

Лучший способ для родителей оградить своих детей от дурного влияния алкоголя — самим отказаться от спиртного. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Людмила Суздальцева.

Специалист прокомментировала сообщения в СМИ об идее запретить в России детское шампанское.

«У нас люди очень толерантны к пьянству и его последствиям. Это тоже правда. Влияет ли на это детское шампанское — не слышала ни о каких исследованиях по этому поводу. Мне кажется, все зависит от того значения, которое сами взрослые придают и этому продукту, и возможным последствиям. Какая разница, что именно пьют отпрыски, если они видят, как после употребления спиртного старшие падают под стол», — рассказала эксперт.

По ее словам, родителям следует заботиться об обстановке в доме не только в новогоднюю ночь.

«Дело не в этом напитке, а в том, что детвора видит вокруг себя помимо него. Если папа, возвращаясь домой, открывает дверь ногой, говорит с трудом и орет на маму, то в такой семье проблем хватает и без детского шампанского», — отметила собеседница.

По ее словам, главную роль играет личный пример.

«Родителям можно не пить, чтобы дети не видели ничего подобного», — резюмировала психолог.

Кроме того, она поделилась личным отношением к данному атрибуту Нового года.

«Для меня шампанское, в первую очередь, это — красивая традиция. Встретить бой курантов в новогоднюю ночь с шипучим напитком. Лично я алкоголь не употребляю, но при этом хочу купить бутылку детского шампанского», — поведала специалист.

Ранее она подсказала, как перестать пытаться расслабиться с помощью алкоголя.