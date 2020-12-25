Японские промышленники сочли нереальным план властей отказаться от бензина

Правительство Японии обнародовало план развития возобновляемых источников энергии, поэтапного отказа от бензиновых автомобилей и снижения затрат на батареи c целью достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Против этого плана выступил глава Toyota Motor Corp, предупредив о сильном ударе по автомобильной промышленности.

Премьер-министр Есихидэ Суга объявил о новой цели – в 2050 году Япония должна производить более половины электроэнергии страны из возобновляемых источников. Правительство Японии ожидает, что к 2050 году спрос на электроэнергию вырастет на 30-50%.

В Токио намерены получать основной объем энергии от морской ветрогенерации, а также атомных и тепловых электростанций.

Прежде Япония неохотно сокращала свою зависимость от ископаемого топлива, будучи при этом подписантом Парижского соглашения по климату. По данным Международного энергетического агентства, в 2017 году эта страна заняла шестое место по объему выбросов парниковых газов. Третья по величине экономика мира по-прежнему в значительной степени зависит от угля и сжиженного природного газа, а большинство ее ядерных реакторов отключены после аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году.

План правительства Японии вызвал критику со стороны автопроизводителей. До сих пор большинство японских авто выпускаются с бензиновым двигателем. Теперь же власти Японии хотят отказаться от бензиновых авто с середины 2030-х годов, сообщает WSJ.

Негодование промышленников вполне обоснованно, поскольку автопром остается одной из наиболее важных сфер экономики страны. Кроме того, Япония зависима от газа, угля, ядерного топлива и нефти, а проблема последствий «Фукусимы» до сих пор не решена.