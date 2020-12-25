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Японские промышленники сочли нереальным план властей отказаться от бензина

Японские промышленники сочли нереальным план властей отказаться от бензина

Правительство Японии обнародовало план развития возобновляемых источников энергии, поэтапного отказа от бензиновых автомобилей и снижения затрат на батареи c целью достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Против этого плана выступил глава Toyota Motor Corp, предупредив о сильном ударе по автомобильной промышленности.

Премьер-министр Есихидэ Суга объявил о новой цели – в 2050 году Япония должна производить более половины электроэнергии страны из возобновляемых источников. Правительство Японии ожидает, что к 2050 году спрос на электроэнергию вырастет на 30-50%.

В Токио намерены получать основной объем энергии от морской ветрогенерации, а также атомных и тепловых электростанций.

Прежде Япония неохотно сокращала свою зависимость от ископаемого топлива, будучи при этом подписантом Парижского соглашения по климату. По данным Международного энергетического агентства, в 2017 году эта страна заняла шестое место по объему выбросов парниковых газов. Третья по величине экономика мира по-прежнему в значительной степени зависит от угля и сжиженного природного газа, а большинство ее ядерных реакторов отключены после аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году.

План правительства Японии вызвал критику со стороны автопроизводителей. До сих пор большинство японских авто выпускаются с бензиновым двигателем. Теперь же власти Японии хотят отказаться от бензиновых авто с середины 2030-х годов, сообщает WSJ.

Негодование промышленников вполне обоснованно, поскольку автопром остается одной из наиболее важных сфер экономики страны. Кроме того, Япония зависима от газа, угля, ядерного топлива и нефти, а проблема последствий «Фукусимы» до сих пор не решена.

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