Монетизация Telegram может быть следствием действий властей США

После того, как из-за запрета американского суда Павел Дуров не смог запустить криптовалюту Telegram, он решил заработать на своем мессенджере более классическим способом. Таким мнением в беседе с ФАН поделился маркетолог Николай Григорьев.

Он допустил, что причиной решения о монетизации могли стать именно действия властей США.

«Вполне возможно. Не так давно у него были проблемы с финансовыми институтами», — сказал эксперт.

Он отметил, что желание владельца мессенджера заработать на своем детище абсолютно нормально.

«Такие проекты поначалу живут на деньги инвесторов. Спонсоры понимают, что первые годы отдачи не будет, но в конце концов терпение заканчивается. Как это часто бывает с классными проектами в IT, с монетизацией есть проблемы. Все подобные площадки, в конечном счете, набрав большое количество клиентов, начинают стремиться превратить это в реальные деньги», — рассказал собеседник.

По его словам, работа таких сервисов требует значительных затрат.

«Нужно оплачивать мощную серверную часть, каналы, которые выдерживают трафик. Особенно, когда нужно передавать больших размеров видео, да еще в хорошем качестве. Аналогичная проблема и у сервиса Zoom. Они дали людям очень хорошее качество картинки, но это требует использования очень дорогих каналов», — пояснил специалист.

Он описал обычный способ привлечения аудитории к платным новшествам.

«Принцип такой: я даю бесплатно базовый продукт, когда наберется большое количество пользователей, предлагаю платные дополнительные услуги. Например, пакеты оригинальных смайликов, недоступных другим людям», — прокомментировал маркетолог.

В завершение он предположил, как еще Telegram может преобразиться в будущем.

«Может появиться что угодно. Это коммуникативные площадки. В китайских аналогах мессенджеров, можно выполнять целый ряд жизненно важных рутинных функций: оплачивать коммунальные услуги, осуществлять сделки», — подытожил Николай Григорьев.

Ранее эксперт указал на необходимость контроля за работой нейросетей. По его словам, в противном случае мир может оказаться в условиях цифрового тоталитаризма.