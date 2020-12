Байден обещает всеобщее бесплатное обучение в колледжах, но проект выглядит утопией

На волне сдвига влево американской политики после объявления демократа Джо Байдена избранным президентом США из его команды звучит все больше популистских заявлений. Одним из них стало обещание будущего главы страны ввести бесплатное обучение в общественных колледжах и университетах. Утопичность этого обещания понятна большинству американцев, поскольку бюджет США не в состоянии выдержать такой нагрузки, учитывая стоимость обучения в колледжах (от шести до 62 тысяч долларов в год на человека при средней стоимости в 10–12 тысяч долларов).

In the 21st century, twelve years of school isn’t enough. That’s why under the Biden-Harris plan, community college will be free — and public colleges and universities will be tuition-free for families earning less than $125,000 a year.