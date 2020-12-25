Байден обещает всеобщее бесплатное обучение в колледжах, но проект выглядит утопией

На волне сдвига влево американской политики после объявления демократа Джо Байдена избранным президентом США из его команды звучит все больше популистских заявлений. Одним из них стало обещание будущего главы страны ввести бесплатное обучение в общественных колледжах и университетах. Утопичность этого обещания понятна большинству американцев, поскольку бюджет США не в состоянии выдержать такой нагрузки, учитывая стоимость обучения в колледжах (от шести до 62 тысяч долларов в год на человека при средней стоимости в 10–12 тысяч долларов).

In the 21st century, twelve years of school isn’t enough. That’s why under the Biden-Harris plan, community college will be free — and public colleges and universities will be tuition-free for families earning less than $125,000 a year. — Joe Biden (@JoeBiden) December 24, 2020

По мнению Байдена, программа бесплатного обучения в общественных (не частных) средних и высших учебных заведениях поможет обеспечить социальный лифт представителям рабочего класса и расширить то, что принято называть средним классом. Однако простые подсчеты говорят, что идеи демократов являются невыполнимыми.

Всего в США 1626 общественных колледжей. Понадобится 50 тысяч долларов на трехлетнее обучение каждого студента во всех общественных (не частных) колледжах. Если умножить эту сумму на 14,7 миллиона американских студентов, которые учатся в общественных колледжах, получаем 735.000.000.000. Почти три четверти триллиона долларов за три года обучения! Это 245 миллиардов в год. Этот расчет показывает, что идея Байдена — не более чем утопия, которая никогда не будет осуществлена.

Общественный колледж (community college) — тип учебного заведения в странах англосаксонских традиций, в первую очередь в Великобритании, США, Канаде, Австралии. В Соединенных Штатах общественные колледжи — это в основном двух-трехгодичные государственные учебные заведения, предоставляющие низкоуровневое образование, известное как непрерывное образование. По окончании студенты получают сертификаты, дипломы или даже ученые степени. Большинство выпускников продолжают обучение в четырехлетнем гуманитарном колледже или в течение двух-трех лет учатся в университете, чтобы получить степень бакалавра.