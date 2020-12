ЕС и Британия договорились о соглашении после Brexit, но радоваться нет оснований

Европейский союз и Великобритания достигли договоренностей по торговому соглашению после Brexit. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Обе стороны заявляют о победе, но кто выиграл и выиграл ли кто-то вообще на самом деле? Этим вопросом задаются крупнейшие европейские издания.

Смогла ли Британия добиться того, ради чего затевался Brexit, — выйти из ЕС, сохранив все преимущества европейского рынка? И смог ли ЕС доказать, что плавание в одиночку менее выгодно, чем командная игра?

Пока ответа на этот вопрос нет ни у Лондона, ни у Брюсселя. Кроме того, с 1 января многострадальный документ уже начнет действие, хотя утвердить его не успеют — соглашение должны еще завизировать Европарламент и Совет ЕС.

Это пока еще не окончательный документ, а всего лишь проект Соглашения о торговле и сотрудничестве (Trade and Cooperation Agreement). Документ состоит из трех разделов: соглашение о свободной торговле, договоренности о «новом партнерстве», а также пункты, касающиеся контроля за выполнением сделки.

Договор предусматривает нулевые тарифы и нулевые квоты на товары и услуги, подпадающие под действие соглашения, в том числе в энергетике, налоговой сфере, а также в чрезвычайно чувствительной сфере рыболовства. В этом вопросе Лондон пошел на значительные уступки, в том числе в вопросе о распределении квот на рыболовство после 1 января 2021 года в исключительной экономической зоне Великобритании.

Вторая часть договора предусматривает взаимодействие Британии и ЕС в области права и действия силовых структур. Если Лондон в этих вопросах будет своевольничать, соглашение может быть расторгнуто.

Третий блок посвящен механизмам контроля над выполнением соглашения, при этом вопросы, касающиеся сотрудничества по внешнеполитическим вопросам, в сделке не прописаны, поскольку Лондон вообще отказался обсуждать эту тему.

