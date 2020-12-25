ЕС и Британия договорились о соглашении после Brexit, но радоваться нет оснований

Европейский союз и Великобритания достигли договоренностей по торговому соглашению после Brexit. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Обе стороны заявляют о победе, но кто выиграл и выиграл ли кто-то вообще на самом деле? Этим вопросом задаются крупнейшие европейские издания.

Смогла ли Британия добиться того, ради чего затевался Brexit, — выйти из ЕС, сохранив все преимущества европейского рынка? И смог ли ЕС доказать, что плавание в одиночку менее выгодно, чем командная игра?

Пока ответа на этот вопрос нет ни у Лондона, ни у Брюсселя. Кроме того, с 1 января многострадальный документ уже начнет действие, хотя утвердить его не успеют — соглашение должны еще завизировать Европарламент и Совет ЕС.

Суть соглашения Британии и ЕС о торговле и сотрудничестве

Это пока еще не окончательный документ, а всего лишь проект Соглашения о торговле и сотрудничестве (Trade and Cooperation Agreement). Документ состоит из трех разделов: соглашение о свободной торговле, договоренности о «новом партнерстве», а также пункты, касающиеся контроля за выполнением сделки.

Договор предусматривает нулевые тарифы и нулевые квоты на товары и услуги, подпадающие под действие соглашения, в том числе в энергетике, налоговой сфере, а также в чрезвычайно чувствительной сфере рыболовства. В этом вопросе Лондон пошел на значительные уступки, в том числе в вопросе о распределении квот на рыболовство после 1 января 2021 года в исключительной экономической зоне Великобритании.

Вторая часть договора предусматривает взаимодействие Британии и ЕС в области права и действия силовых структур. Если Лондон в этих вопросах будет своевольничать, соглашение может быть расторгнуто.

Третий блок посвящен механизмам контроля над выполнением соглашения, при этом вопросы, касающиеся сотрудничества по внешнеполитическим вопросам, в сделке не прописаны, поскольку Лондон вообще отказался обсуждать эту тему.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020

Ключевые моменты договора

— Отсутствие налогов на товары друг друга при пересечении границы.

— Отсутствие ограничений на количество товаров, которыми можно торговать.

— Больше не будет автоматического подтверждения дипломов врачей, медсестер, архитекторов, стоматологов, фармацевтов, ветеринаров, инженеров.

— Европейцам нужна виза для визитов в Британию на срок более 90 дней.

— Британия вышла из программы обмена студентами Erasmus.

— К 2026 году Британия отберет 25% квот на вылов рыбы траулерами ЕС в британских водах, это значительно меньше 80%, которые изначально требовал британский премьер Борис Джонсон.

— Британия больше не будет частью единой европейской системы действия ордеров на арест.

— Лондону сохранят доступ к Шенгенской информационной системе (SIS II) (автоматизированной базе данных полиции о похищенных товарах и пропавших без вести).

— Британские подданные, прикомандированные в ЕС по делам, могут оставаться там до трех лет, стажеры — до года. Тем, кто занимается краткосрочным бизнесом, потребуется разрешение на работу сроком до 90 дней в любой 12-месячный период.

— Франция успешно удержала позиции ЕС в сделке, касающиеся аудиовизуального сектора. Это нанесло серьезный удар по Великобритании, в которой базируется около 1400 вещательных компаний, это 30% всех каналов в ЕС.

— Цена на вино может вырасти не так сильно, как опасались. Зато могут значительно подорожать некоторые другие европейские товары, особенно предметы роскоши.

По мнению наблюдателей, как ни оценивать эту сделку, в результате проигрывают все — и ЕС, и Великобритания.

Напомним, Великобритания вышла из Европейского союза в январе 2020 года. За 43 месяца до этого на референдуме 2016 года победу в Британии одержали сторонники Brexit. 31 декабря заканчивается переходный период, во время которого Лондон еще пока сохраняет доступ к рынку ЕС и остается в европейском таможенном союзе, хотя больше не участвует в принятии общеевропейских решений.

По материалам Mirror, The Guardian и BBC.