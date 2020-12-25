Топ-10 скандальных разводов звезд в 2020 году

Нынешний год выдался крайне тяжелым для большинства семейных пар. Карантин из-за коронавируса стал настоящей проверкой на стойкость для многих браков. Некоторые звездные союзы не прошли испытание и распались. Подборка громких разводов 2020 года — в материале ФАН.

Кристина Асмус и Гарик Харламов

Юморист, телеведущий, актер Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус в июне объявили о разводе после восьми лет брака. Бывшие супруги сказали, что хотят сохранить хорошие отношения, чтобы дальше вместе растить дочку. В Сети быстро появились слухи, что причиной разрыва стала скандальная роль актрисы в фильме «Текст», где девушка снялась в откровенной сцене, граничащей с порнографией. И Асмус, и Харламов категорично опровергают подобные сплетни.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце объявила о намерении развестись с актером Павлом Прилучным. Причиной разрыва могли стать постоянные измены последнего. При этом актриса неоднократно жаловалась на избиения со стороны супруга.

После развода Прилучный уже успел закрутить роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович, но затем бросил ее. Муцениеце же после развода призналась, что не против еще раз выйти замуж.

Джиган и Оксана Самойлова

История этой пары — готовый сценарий фильма. Сначала Самойлова подала на развод. Модель назвала все десять лет брака «обманом» и заявила, что супруг изменял ей, но умолял не верить в сплетни. Джиган сказал, что не хочет расставаться с женой. Рэперу удалось убедить супругу сохранить брак, сейчас Джиган и Самойлова вновь выглядят счастливой семейной парой.

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова

Певец Эмин расстался с моделью Аленой Гавриловой спустя менее года брака. У пары родился ребенок еще до свадьбы. Знаменитость не стал раскрывать причины разрыва, отметив, что они очень личные. Он заверил, что самоизоляция не повлияла на их отношения, решение было принято еще до карантина.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков расстались спустя шесть лет брака. У пары общая дочь Мия. Артистка не называет причину развода. Судя по всему, на разрыв повлияли слишком разные характеры супругов.

Пелагея и Иван Телегин

Пелагея и Иван Телегин не жили вместе полтора года, но суд развел их только 9 декабря. Брак певицы и хоккеиста продлился три года, у них родилась дочь. Телегин объяснил расставание тем, что «двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе». При этом развод выдался довольно сложным для пары: Пелагея запретила бывшему супругу видеться с дочерью и потребовала 25% от доходов спортсмена в качестве алиментов на дочь.

Илья Прусикин и Ира Смелая

О намерении развестись участник группы Little Big Ильич и певица Tatarka сообщили в видеообращении. Супруги объяснили, что не хотят плодить слухи, поэтому рассказали о разводе сами. Знаменитости уточнили, что решение о разрыве не было спонтанным, оно зрело более полугода. Причиной развода стала «критическая масса претензий друг к другу», объяснили они.

Тимати и Анастасия Решетова

Тимати и Решетова расстались в сентябре этого года. У пары есть общий сын. Для рэпера это уже второй развод — первый раз Тимати расстался с моделью Аленой Шишковой, и тоже сразу после рождения ребенка. Поклонники считают, что поспособствовать разрыву могла мать рэпера.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Лолита решила разойтись со своим пятым мужем еще в прошлом году, но бракоразводный процесс сильно затянулся. Супруги объяснили, что их отношения «зашли в тупик». Однако позже певица обвинила мужа в изменах. Иванов не согласился с обвинениями и подал на Милявскую в суд.

Ида Галич и Алан Басиев

Блогер Ида Галич рассталась со своим мужем Аланом Басиевым после двух лет брака. У пары появился ребенок. Официально они пока не развелись, но, судя по всему, супруги уже не живут вместе. Галич рассказала, что у них все хорошо, но «у каждого по-своему».