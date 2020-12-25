Антонов прокомментировал сорванные в Белоруссии теракты

Власти Белоруссии должны действовать жестко в ответ на попытки дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом в интервью ФАН рассказал зампредседателя Российско-Белорусского братства, вице-президент и руководитель Славянского отделения Петровской академии наук и искусств Андрей Антонов.

Телеканал ОНТ сообщил, что в Белоруссии раскрыта деятельность террористической группы, в материалах — поджоги, взрывы, нападения. По данным ТВ, группа совершила несколько нападений в Гродненской области, в том числе подожгла дом милиционера и взорвала автомобиль. Восемь участников организации задержали.

В свою очередь президент страны Александр Лукашенко заявил, что члены террористической группы действовали под руководством оппозиционного активиста и предпринимателя Николая Автуховича. По словам главы государства, злоумышленники готовили теракты и «тоннами» везли оружие через Украину.

«Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. И если бы ребята наши — я всех приказал к государственным наградам немедленно представить — их не накрыли, ох нам бы Новый год был», — сказал Лукашенко.

В свою очередь зампредседателя Российско-Белорусского братства Андрей Антонов в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление Александра Лукашенко по поводу того, что белорусская оппозиция выбрала путь террора для того, чтобы расшатать власть в стране.

«Я думаю, что это не исключено. Александр Григорьевич лучше владеет ситуацией, чем я из России. Но ничего исключать нельзя. Вот, в Интернете мои знакомые и товарищи нашли распространяемые в Сети памятки по изготовлению коктейлей Молотова, как вредить на железной дороге. Эта информация была получена совсем недавно. Я лично ее читал. Там было написано: как способствовать остановке железнодорожного транспорта путем прокладки между рельсами проводов. Я не большой специалист в этом деле, но, скорее всего, эти провода могли бы выводить из строя сигнальную систем ж/д и оказывать влияние на железнодорожную инфраструктуру. Такие данные есть в Сети», — сказал собеседник ФАН.

Андрей Антонов также отметил, что оппозиционеры, которые себя называют белорусскими партизанами, ничего общего не имеют с подпольным движением Белоруссии, поскольку они действуют по схеме пособников нацисткой Германии.

«Кроме того, они насоздавали «народные посольства» сопредельных с Белоруссией странах, которые также направлены на дестабилизацию ситуации в стране. И, конечно, в данной ситуации власти Белоруссии должны действовать жестко. Эти оппозиционеры называют себя белорусскими партизанами. Нет, они действуют по схеме пособников гитлеровцев. Они не имеют никакого отношения к белорусским партизанам», — резюмировал Андрей Антонов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич заявил о двойной политике США в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, Белый дом всегда старается извлечь свою выгоду из любой ситуации.