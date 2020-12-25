Виртуальные деньги угрожают существованию политических элит

Люди все больше уходят в виртуальный мир, унося туда же и свои деньги из реальной экономики. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев.

На фоне сообщений о новом рекорде стоимости биткоина эксперт рассказал о причинах появления и последствиях развития криптовалют. По его словам, это явление было абсолютно логичным.

«Как только возникают цифровые государства вроде Facebook, в которых живет по несколько миллиардов человек, то следующим шагом виртуального «короля» становится чеканка собственной монеты. Это позволит осуществлять услуги по совершению любых сделок в этой же валюте, гарантированной самой Сетью. Однако когда человек живет в этом мире, то там же он и потребляет. Тогда люди даже в магазинах перестанут тратить свои деньги», — сказал собеседник ФАН.

Впрочем, проблема не только в сокращении денежного потока в экономике страны, а в самом факте создания новой валюты. Схожая ситуация была и в период, когда все феодальные монархии приходили от раздробленности к централизации. Первое, что запрещалось делать баронам, — это выпускать собственную монету.

«Право эмиссии — это элемент суверенитета. Сейчас вопрос лежит в правовом поле — как к этому явлению относятся прежние политические элиты, которые ощущают, что их теснят хозяева виртуальных государств. Прежние лидеры стремятся это контролировать, но многие из них еще не знают, что не могут этого сделать», — заметил Григорьев.

В завершение он подчеркнул, что виртуальные деньги стали совершенно новым явлением для мира.

«Криптовалюты — это абсолютно новая вещь. Человек сидит дома и с помощью компьютера или целой «фермы» делает деньги из розетки. Классические экономисты в такое никогда не поверили бы. Сейчас активно обсуждается, что криптовалюту будет эмитировать только государство. Однако сама архитектура блокчейна позволяет всем участвовать в эмиссии. Непонятно, как это взять под контроль», — подытожил специалист.

Ранее Николай Григорьев предупредил, что без контроля за нейросетями в мире может настать цифровой тоталитаризм.