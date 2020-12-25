Новый 2021 год Быка: простые рецепты трех главных советских новогодних блюд

Приближается Новый 2021 год, который пройдет под знаком Белого Металлического Быка. В преддверии Нового года хозяйки неизменно задаются вопросом, что поставить на стол, чтобы и гостям угодить, и символу года потрафить. Хотя по восточному календарю год Быка наступит только в феврале, в России с 70-х годов прошлого века принято чествовать символ года заранее — в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января.

Отметим, Бык — отнюдь не гурман, поэтому смело обращайтесь к неувядаемой советской классике: оливье, следка под шубой и салат «Мимоза». Ну и, конечно, шампанское, бутерброды с красной икрой, запеченная свинина или курица — короче, все, что душе угодно. А также овощи, фрукты, побольше сладкого. И гости оценят, и Бык порадуется.

Единственное, что не рекомендуется: ставить в новогоднюю ночь на стол блюда из говядины (не гоже есть символ года) и не злоупотреблять красным цветом в нарядах и убранстве дома (Быка этот цвет раздражает). К блюдам новогоднего стола, как говорят астрологи, это ограничение не относится: винегреты, селедка под шубой, красные фрукты и напитки на столе более чем уместны.

Три хита новогоднего стола

Главные блюда новогоднего стола — это салат оливье (точнее — его советский вариант), селедка под шубой и салат «Мимоза».

Салат оливье

Салата оливье в Новый год должно быть много. Чтобы сделать блюдо примерно на 10 порций, вам потребуется десять средних картофелин, пять морковок, шесть средних маринованных огурцов, банка консервированного зеленого горошка, шесть куриных яиц, около 400 грамм вареной колбасы без жира, 200 грамм майонеза и примерно столько же нежирной сметаны.

Картофель, морковь и яйца (вкрутую) отварить, остудить и очистить. Овощи и колбасу нарезать кубиками, яйца размять вилкой. Все перемешать, посолить по вкусу, заправить майонезом и сметаной, затем снова остудить в холодильнике. Перед подачей украсить кружочками моркови, «попками» яиц и зеленью.

Селедка под шубой

Сколько хозяек, столько и рецептов этого простого, но неизменно пользующегося популярностью новогоднего блюда, мода на которое, говорят, пришла из 1920-х годов. Считается, что эту дешевую и сытную закуску для быстро хмелеющих посетителей питейных заведений придумал повар Аристарх Прокопцев (по другой версии — кабатчик Анастас Богомилов).

Селедка символизировала пролетариат, картошка — трудовое крестьянство, свекла — революционное знамя, которое, как известно, цвета пролитой народной крови. Сначала название блюда было аббревиатурой («Шовинизму и упадку — бойкот и анафема», или «Ш.У.Б.А.»), но постепенно знаменитое кушанье стали называть просто: селедка под шубой или сельдь под шубой.

Традиционным советским новогодним угощением этот салат стал в 1970-х годах, когда сформировались традиции отмечания Нового года, которые мы сегодня считаем классикой. Впрочем, салаты такого рода есть в кулинарной культуре и других народов, в том числе скандинавских.

Вариантов приготовления селедки под шубой множество: кто-то добавляет тертое яблоко, кто-то вместо классической селедки кладет сельдь в винном соусе и т.д. Для традиционного рецепта примерно на семь порций потребуется две слабосоленые сельди среднего размера (филе), пять средних картофелин, две-три крупные морковки, две среднего размера свеклы, четыре-пять яиц, среднего размера луковица, а также около 200 грамм майонеза.

Овощи и яйца (вкрутую) отварить, остудить, очистить, натереть на крупной терке. Сельдь пропустить через мясорубку и выложить на блюдо, вторым слоем положить мелко нарезанный лук, сверху сделав сетку из майонеза. На лук выложить слой картофеля, затем морковь, затем яйца, между всеми слоями нужно нанести сетку из майонеза. Сверху выкладывают слой свеклы, можно пополам с морковью. Готовое блюда смазывают майонезом и ставят на ночь в холодильник.

Салат «Мимоза»

«Мимоза» — это новогодний салат с рыбными консервами, в более современном варианте — с крабовыми палочками. Классический рецепт такого салата примерно на семь-восемь порций делается из рыбных консервов в масле (например, сайры). Достаточно одной банки на 200 грамм.

Кроме рыбы понадобятся три-четыре картофелины, две крупные морковки, четыре яйца, луковица среднего размера, примерно 200 грамм майонеза.

Картофель, морковь, яйца (вкрутую) отварить, остудить, очистить. Овощи натереть на крупной терке. Лук мелко нарезать. У яиц разделить белки и желтки и натереть их отдельно на мелкой терке.

Рыбу вынуть из масла, размять вилкой и выложить слоем на дне блюда, смазать майонезом. Затем выложить яичные белки, потом морковь, потом слой лука, следом картофель. Все слои немного промазать майонезом, картофель слегка посолить. Сверху выложить яичные желтки, украсить, остудить в холодильнике.

Приятного аппетита!