Лада Дэнс получит в подарок на Новый год коробки с крабами и рыбой

Москва, 25 декабря. Певица Лада Дэнс рассказала ФАН о традиционных подарках от своих друзей, праздничном столе и планах на новогодние праздники.

Артистка отметила, что каждый Новый год получает множество вкусных подарков от своих друзей.

«У меня друзья каждый год присылают большущие коробки с крабами, всякими рыбами. Приглашается отдельный повар под это дело, и это обязательно все готовится. И обязательно гусь!» — поделилась певица.

Рассказала Лада и о планах на празднование Нового года, а также январские каникулы.

«Я буду праздновать Новый год в семейном кругу, буду с семьей «до» и «после», — сообщила артистка.

Певица творчески относится к новогоднему празднованию.

«Ну, поскольку с детьми встречаем, обычно довольно креативно празднуем. А там — как пойдет... Украшаем дом определенным образом», — рассказала Дэнс.

Но пока исполнительница не прочувствовала атмосферу праздника из-за множества рабочих планов.

«Настроение все-таки сейчас более рабочее: у меня очень много съемок, — пояснила певица. — Я запустила «Тик-токи», а еще клипом вот сейчас занимаюсь».

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