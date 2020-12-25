Осташко назвал два варианта наказания Соболь за проникновение в квартиру пенсионерки

Москва, 25 декабря. Сотрудница ФБК (признан иноагентом) Любовь Соболь может отделаться штрафом или условным сроком за нарушение статьи Уголовного кодекса о неприкосновенности жилища, заявил ФАН главный редактор издания PolitRussia, политолог Руслан Осташко.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Соболь за то, что она ворвалась в квартиру пожилой женщины. По данным следствия, сотрудница ФБК представилась «брошенной женой с маленьким ребенком» и прошла в подъезд дома. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула ее, ворвалась в квартиру и стала снимать. Вместе с ней было еще несколько человек.

Руслан Осташко отметил, что у многих россиян есть огромное количество вопросов из-за невозбуждения уголовных дел и непреследования так называемых оппозиционеров. Кроме того, что они нарушают закон, они подают пример своим сторонникам, подчеркнул политолог.

«Они могут спокойно поджидать любого гражданина в месте его жительства, нарушать тайну личной жизни, врываться в его квартиру, снимать, как он живет. При этом любая попытка снять их на видео, задать вопросы вызывает резко негативную реакцию даже с применением силы в виде ударов по телефону, отталкиваний и прочего. Двойные стандарты того, что они могут позволить себе и что обычные граждане, видны абсолютно всем», — подчеркнул собеседник ФАН.

Эксперт уверен, что очередное нарушение сотрудницы ФБК опять останется безнаказанным.

«Соболь отделается штрафом или условным сроком ввиду того, что у нее есть малолетний ребенок и нарушение не такое существенное», — уверен он.

Ранее политолог Армен Гаспарян в комментарии ФАН отреагировал на устроенную Соболь облаву на пенсионерку фразой из Пушкина.