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Психолог дал совет россиянам, как не спустить все деньги за новогодние каникулы

Психолог дал совет россиянам, как не спустить все деньги за новогодние каникулы

Новогодние и рождественские праздники уже близко. Интернет-магазины и торговые центры начинают наперебой предлагать скидки, акции, грандиозные обвалы цен и очень нужные вещи (именно так говорится в каждом втором буклете). Что делать с этим массовым новогодним шопингом и как не потратить все деньги на очень хорошие, но совершенно ненужные вещи, рассказал в интервью ФАН известный российский семейный психолог Вячеслав Немцов.

Погулять на всю катушку в праздники, а потом месяц сидеть без денег — еще одна новогодняя традиция. Многие любят закупиться перед Новым годом, как перед концом света, совершенно забывая, что деньги в следующем месяце еще пригодятся, да и праздник — это все же не последнее хорошее событие в жизни. Чтобы не оставить в магазинах все свои деньги, воспользуйтесь советами специалиста.

Психолог дал совет россиянам, как не спустить все деньги за новогодние каникулы

Психолог Вячеслав Немцов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, что во избежание ненужных трат в новогодние праздники нужно составить список всего необходимого и не отклоняться от него.

«Ответ прост: нужно быть адекватным человеком. Кроме того, необходимо посмотреть на свои возможности и бюджет. И уже исходя из этого записать в блокнот или телефон, что вы намерены купить и на что хотите потратить свои деньги. Тогда вы увидите, сколько у вас останется средств, хватит ли вам вообще денег на какие-либо покупки. Также нужно учитывать, сколько времени остается до зарплаты», — отметил эксперт.

Психолог дал совет россиянам, как не спустить все деньги за новогодние каникулы

Помимо этого, психолог дал совет, как избежать ненужных трат, будучи навеселе. По его мнению, все средства необходимо предварительно отдать своим близким.

«Помимо этого, многие будут навеселе в новогодние праздники, поэтому они не смогут контролировать свои желания и начнут тратить деньги. Таким людям нужно предлагать другой, немного экстравагантный способ — либо отдавать средства своему близкому человеку, либо делать заначку, которую будет невозможно достать. Но лучше, конечно, кому-то отдать свои средства и попросить их ни в коем случае не возвращать деньги», — резюмировал Вячеслав Немцов.

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