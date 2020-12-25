Психолог дал совет россиянам, как не спустить все деньги за новогодние каникулы

Новогодние и рождественские праздники уже близко. Интернет-магазины и торговые центры начинают наперебой предлагать скидки, акции, грандиозные обвалы цен и очень нужные вещи (именно так говорится в каждом втором буклете). Что делать с этим массовым новогодним шопингом и как не потратить все деньги на очень хорошие, но совершенно ненужные вещи, рассказал в интервью ФАН известный российский семейный психолог Вячеслав Немцов.

Погулять на всю катушку в праздники, а потом месяц сидеть без денег — еще одна новогодняя традиция. Многие любят закупиться перед Новым годом, как перед концом света, совершенно забывая, что деньги в следующем месяце еще пригодятся, да и праздник — это все же не последнее хорошее событие в жизни. Чтобы не оставить в магазинах все свои деньги, воспользуйтесь советами специалиста.

Психолог Вячеслав Немцов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, что во избежание ненужных трат в новогодние праздники нужно составить список всего необходимого и не отклоняться от него.

«Ответ прост: нужно быть адекватным человеком. Кроме того, необходимо посмотреть на свои возможности и бюджет. И уже исходя из этого записать в блокнот или телефон, что вы намерены купить и на что хотите потратить свои деньги. Тогда вы увидите, сколько у вас останется средств, хватит ли вам вообще денег на какие-либо покупки. Также нужно учитывать, сколько времени остается до зарплаты», — отметил эксперт.

Помимо этого, психолог дал совет, как избежать ненужных трат, будучи навеселе. По его мнению, все средства необходимо предварительно отдать своим близким.

«Помимо этого, многие будут навеселе в новогодние праздники, поэтому они не смогут контролировать свои желания и начнут тратить деньги. Таким людям нужно предлагать другой, немного экстравагантный способ — либо отдавать средства своему близкому человеку, либо делать заначку, которую будет невозможно достать. Но лучше, конечно, кому-то отдать свои средства и попросить их ни в коем случае не возвращать деньги», — резюмировал Вячеслав Немцов.

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