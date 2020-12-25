Российские ученые опровергли исследования европейских коллег про обмеление Каспия

Российские ученые в разговоре с ФАН опровергли выводы западных коллег, предсказавших экологическую катастрофу на Каспийском море. По мнению немецких и голландских ученых, к концу XXI века из-за потепления уровень воды в море уменьшится на 18 метров, а общая площадь Каспия сократится на четверть.

В результате Баку уже не будет портом, исчезнет залив Кара-Богаз-Гол, а знаменитая дельта Волги превратится в огромный массив суши, считают западные исследователи. Однако их российские коллеги не оставили от этой теории камня на камне.

Естественные природные циклы

Статья о грядущей катастрофе на Каспийском море появилась в английском научном журнале. Три автора, два биолога и климатолог из Утрехтского и Бременского университетов описали грядущее апокалиптическое будущее Каспия. Океанолог, доктор географических наук, профессор Петр Бухарицин в беседе с ФАН назвал эту статью бредом.

«Они несколько месяцев поработали по Каспию и сделали такое заключение. Простите за резкое выражение, это бред сивой кобылы! Я занимаюсь Каспийским морем уже почти 40 лет, его уровень всегда и понижался, и повышался: это естественные природные циклы, связанные с климатическими циклами», — утверждает профессор Бухарицин.

По мнению Петра Бухарицина, биолог Франк Весселинг, климатолог Матиас Прейндж и зоолог Томас Улке не имеют малейшего представления о сложном геологическом строении берегов Каспийского моря. На самом деле, берега и дно Каспия — это очень сложная структура, которая напоминает многослойный пирог. Как уверяет собеседник ФАН, в этих слоях скрыт огромный запас воды.

«Дно Каспийского моря — это многослойное образование из осадочных пород толщиной до 15 километров. Там воды, в этих слоях, больше в десятки раз, чем в самой чаше Каспийского моря, — объясняет Бухарицин. — Потом, северные и восточные берега моря имеют обширные карсты (пустоты. — Прим. ФАН), уходящие глубоко и далеко. Ведь когда-то это был древний океан, объединявший Аральское, Черное, Азовское и Каспийское моря».

В своей якобы сенсационной статье европейские ученые почему-то решили ограничиться только данными климатических исследований. По их мнению, в ближайшие десятилетия основные поставщики воды для Каспийского моря — реки Волга и Урал — будут иссякать. Причина — потепление и уменьшение осадков, питающих бассейны этих рек.

В своих выводах они опираются на данные западных климатологов. Доктор географических наук, профессор, заведующий кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов уверяет, эти выводы, мягко говоря, не очень точны.

«Это серьезные люди, двух из них я знаю лично. Меня удивило, что такие серьезные люди в конечном итоге такую несерьезную статью написали. Выводы в этой статье, в каком-то смысле, просто притянуты. В своей работе они учитывают только те осадки, которые идут с Атлантического океана, а вот того, что дает Средиземноморский бассейн, почему-то нет», — объясняет Кислов.

Забыли про снег

Основываясь на многолетних наблюдениях, уверяет профессор Кислов, три-четыре хороших зимних средиземноморских циклона могут обеспечить бассейн Волги годовым запасом снега. При этом еще нужно учитывать и летние циклоны, которые переносят в бассейн этой реки огромные массы воды.

Но европейские коллеги Александра Кислова почему-то решили забыть о таком важном явлении. В своей статье они предпочли рассуждать об испарении морской воды Каспия, которое при потеплении климата станет вторым фактором экологической катастрофы на Каспии. Тем не менее, и этот вывод российский профессор считает некорректным.

«Были периоды, запредельные годы, когда испарения были очень сильные, например 2010 год. И тогда в ответ на это иссушение уровень Каспия чуть-чуть просел. Именно чуть-чуть, там были очень небольшие изменения. Но то, что это будет и дальше так развиваться, откуда они это придумали — очень трудно сказать», — недоумевает Кислов.

Первые наблюдения за Каспийском морем относятся к началу XVIII века. Регулярные исследования Каспия начались через сто лет. За это время русские ученые накопили достаточные сведения, позволяющие прогнозировать поведение Каспия. Более чем за 200 лет наблюдений уровень воды в этом самом большом озере в мире колебался не очень сильно, утверждает доктор географических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Добролюбов.

«Сейчас уровень Каспийского моря находится примерно на отметке −28 метров. Если ниже этого еще на 18 метров — то это маловероятно. То, что мы видели за всю историческую эпоху наблюдений за Каспием, — колебания были не больше двух-трех метров», — сказал Добролюбов в беседе с ФАН.

Выходит, статья о грядущей катастрофе на Каспии больше напоминает дутую сенсацию, чем основательное научное исследование. Взяв за основу сомнительные данные западных коллег, Весселинг, Прейндж и Улке на весь мир раструбили об апокалипсисе в каспийском регионе. Мнение же российских ученых авторы несостоявшейся сенсации почему-то обошли стороной.