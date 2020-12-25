ФАН узнал, что в реальности может получить вдовец Легкоступовой

57-летний Юрий Фирсов наряду с детьми Валентины Легкоступовой претендует на наследство певицы. Яхтсмен уверен, что имеет право на московскую квартиру, загородный дом, а также на самое главное — права на знаменитую «Ягоду-малину», которая до сих пор продается и поется на концертах. ФАН решил отследить, что же может в реальности получить Фирсов, который был женат на Легкоступовой чуть больше месяца.

Квартира Валентины Легкоступовой в центре Москвы — одно из самых главных материальных богатств певицы. Квартира размером 78,3 квадратных метра в доме 5/10 в Каретном ряду имеет кадастровую стоимость в 26 538 394 рублей. В реальности же ее цена более 100 миллионов рублей. До Московского Кремля от дома Легкоступовой — полчаса пешком, рядом — сад Эрмитаж, Мосгордума и так далее.

Но квартира не была полностью в собственности Валентины Валерьевны, 50% жилья записаны на дочь певицы — Анетту. То есть делить между наследниками могут только половину квартиры. Наследников, включая Фирсова, четверо — то есть максимум, что может получить 9,7 квадратных метра от общей площади. Понятно, что выделить в квартире столь маленькую площадь трудно, но Фирсов может вытребовать себе оплату деньгами. А это около 12,5 миллионов рублей, что не так уж и мало.

«Не имеет значения, какой срок официально были женаты Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова, — объяснил ФАН адвокат семьи Сергей Жорин. — Имеет значение — находились ли они в браке на момент смерти».

Загородный дом и «Ягода-малина»

У Валентины Легкоступовой есть так же загородный дом в деревне Теренино Павлово-Посадского района. Но представлять интерес для наследства там может только участок площадью 1500 квадратных метров и стоимостью чуть более миллиона рублей. Дом, хотя и существует, но не внесен в кадастровую карту. Но самое главное богатство Валентины Легкоступовой — это права на «Ягоду-малину». Песня до сих пор исполняется на различных площадках и концертах. Насколько велики его шансы получить эти права, ФАН опять поинтересовался у Жорина.

«Если песня войдет в наследственную массу, то он по закону, если не будет признан недостойным наследником, может претендовать на часть наследственной массы, — поясняет Жорин. — На четвертую часть. Недостойным он может быть признан, если будут установлены какие-то преступные действия в отношении наследодателя, но и ряд других обстоятельств. В первую очередь, если Следственный Комитет установит, что Фирсов имел к смерти Валентины Легкоступовой. Кроме того, сейчас он порочит не только детей Валентины Легкоступовой, но и рассказывает о якобы ее алкогольной зависимости. Это тоже может являться основанием для признания недостойным наследником».

Напомним, ранее дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль отправила письмо на имя руководителя Следственного Комитета РФ Александра Бастрыкина с просьбой взять проверку по факту смерти Валентины Легкоступовой под личный контроль. В нем она также жалуется на Юрия Фирсова, который сознательно порочит ее, брата и саму певицу, выставляя ее алкоголичкой, которая покупает сыну запрещенные вещества и оплачивает услуги жриц любви.