Зеленский на пороге политической катастрофы

Попав в ловушку собственной лжи, президент Украины Владимир Зеленский продолжает закапывать свое политическое будущее. Об этом в комментарии ФАН рассказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Полная мобилизация

В случае полномасштабной войны с РФ Украине придется мобилизовать как мужчин, так и женщин. С таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о возможном нападении РФ на Украину со стороны Крыма.

«Мы никуда не уйдем, все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — заявил Зеленский.

При этом Владимир Зеленский добавил, что против войны с РФ и не хочет даже думать о таком сценарии развития событий.

На пороге политический катастрофы

Как отметил Сергей Простаков, Владимир Зеленский сейчас находится на пороге политической катастрофы. Практически весь кредит доверия населения к нему уже исчерпан, и подавляющего большинства ни на одних выборах он сам и его партия «Слуга народа» получить сейчас не способны. Мирная программа, заявленная им в качестве предвыборного обещания, не выполнена, на что его избиратели реагируют передачей голосов другим политическим силам.

«Вместо того, чтобы вспомнить о собственных словах, Зеленский занят тем, чтобы создать видимость своей успешности в иных сферах и оправданием неудач кознями извне, прежде всего от России. Никуда не делись олигархи страны, продолжающие делить ее активы между собой и зарабатывать деньги на грабеже населения», — пояснил Сергей Простаков.

Эксперт заметил, что проект «Большой стройки» превратился в грандиозную коррупционную кормушку самого Зеленского и его окружения. Абсолютное большинство в парламенте «Слуги народа» конвертировать в необходимые стране и для обеспечения мира в Донбассе законы и поправки в конституцию Зеленский не смог. А теперь он был вынужден договариваться с местными элитами для того, чтобы занять несколько постов глав горсоветов и облсоветов после провальных местных выборов.

«Весь этот негатив Зеленский пытается компенсировать по примеру своего предшественника Петра Порошенко обращением к мобилизационной милитаристской риторике. Вряд ли президент приобретет от этого новых сторонников, скорее — потеряет еще одну порцию старых. Попав в ловушку собственной лжи, Зеленский продолжает закапывать свое политическое будущее, действуя в тех самых рамках и теми же самыми инструментами, которые он ранее громко обличал и отвергал. Это еще раз показывает, насколько эфемерны и ничтожны любые договоренности с современными украинскими властями», — заключил Сергей Простаков.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.

Ранее стало известно, что украинская железнодорожная продукция, включая колеса, заготовки, оси, крупное вагонное литье, может быть запрещена к ввозу в РФ. Такие изменения могут внести в постановление Правительства России от декабря 2018 года, которое включает перечень украинской продукции, запрещенной к поставке в страну. Добавить в документ могут два соответствующих товарных кода.