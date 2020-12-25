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Гаспарян отреагировал на устроенную Соболь облаву на пенсионерку фразой из Пушкина

Гаспарян отреагировал на устроенную Соболь облаву на пенсионерку фразой из Пушкина

Москва, 25 декабря. Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудницы ФБК (признан иноагентом) Любови Соболь за то, что она ворвалась в квартиру пожилой женщины. Политолог Армен Гаспарян в комментарии ФАН не исключил, что Соболь вновь отделается условным наказанием.

Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что против Соболь возбудили дело о нарушении неприкосновенности жилища. По данным следствия, женщина со своими соратниками ворвалась в квартиру пожилой москвички.

Соболь представилась «брошенной женой с маленьким ребенком» и прошла в подъезд дома. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, сотрудница ФБК оттолкнула ее, ворвалась в квартиру, сняла все на телефон и ушла.

Армен Гаспарян признался, что не может подобрать приличных слов, чтобы описать действия Соболь. Политолог прокомментировал случившееся строчкой из «Бориса Годунова».

«Скажу как у Пушкина в «Борисе Годунове»: «Народ безмолвствует». Это мое отношение ко всему происходящему», — заявил эксперт.

Он не исключил, что Соболь вновь избежит наказания и отделается условным сроком. Всю вину повесят на ее соратника, который участвовал в этом нарушении, предположил он.

«Я не тешу себя никакими иллюзиями. Госпожа Соболь относится к касте неприкосновенных. Что бы она ни сделала, это будет очередное условное наказание. Тем более Соболь там не одна, там было несколько человек. Кого-нибудь сделают паровозом во всей этой истории, он будет за все отвечать. Кто-нибудь из этих гавриков получит либо срок, либо штраф, а Соболь получит свой профицит в социальных сетях. Она будет орать, что ее третирует кровавый Мордор, а по факту ничего не будет», — считает Гаспарян.

Статья о нарушении неприкосновенности жилища предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет. Сейчас следователи допрашивают пособников Соболь, а также свидетелей и очевидцев произошедшего. Расследование дела продолжается.

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