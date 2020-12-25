«Звездный блогер» рассказал, кто покорил сердце Киркорова и какая жена ему подходит

Поп-король российской эстрады 53-летний Филипп Киркоров по слухам собрался второй раз связать себя узами брака. СМИ сообщают, что он планирует жениться на матери своих детей (певец воспитывает девятилетнюю дочь Аллу-Викторию и восьмилетнего сына Мартина).

Как рассказала изданию «Собеседник» певица Алена Кравец, свадьба Киркорова может состояться уже в ближайшее время. Отметим, единственной женой Киркорова была певица Алла Пугачева, с которой он состоял в браке с 1994 по 2005 годы. Матерью детей Киркорова в Интернете называют некую Наталью Ефремову, которая по слухам проживает вместе с певцом.

Звездный блогер Вадим Манукян, который считается экспертом по шоу-бизнесу, с иронией отнесся к очередной порции слухов из личной жизни звезд. В комментарии ФАН Манукян отметил, что не слишком верит этим сплетням, поскольку, по его мнению, в сердце Киркорова была и остается только одна женщина, которую он беззаветно любит — примадонна российской эстрады Алла Пугачева.

«Что-то я не верю, что Киркоров женится, — с иронией отметил блогер. — А как же Пугачева? Она же навсегда осталась в его сердце. Филипп Бедросович сам об этом неоднократно говорил. По поводу Кравец и ее рассказов: видел я ее на записи одной из телепрограмм. У меня сложилось впечатление, что она из съемочных павильонов вообще не хочет уходить. Так что к этим ее сказкам я бы относился со скепсисом. Хотя, думаю, [телеведущий Андрей] Малахов такую тему не упустит. Если говорить про женитьбу Киркорова, мне кажется, [певица Анастасия] Стоцкая ему больше всех подходила, но она сейчас несвободна».

По данным СМИ, в настоящее время Анастасия Стоцкая, которая много и плодотворно работала вместе с Киркоровым, замужем за бизнесменом Сергеем Абгаряном, у них двое детей.

«А вообще пусть Филипп женится на ком угодно. Он свободный человек. А будет это диджей Катя Гусева (которой Кравец приписала роман с Киркоровым. — Прим. ФАН) или не представленная широкой публике мать его детей, да вообще кто угодно — это сугубо его личное дело», — резюмировал Вадим Манукян.

Отметим, Киркоров любит подогревать слухи о своих матримониальных планах. Например, недавно поп-король навестил модельера Анику Керимову, которая создает свадебные наряды для звезд. Впрочем, известный музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с корреспондентом ФАН назвал новость о женитьбе Киркорова «чушью собачьей и бредом». А продюсер Иосиф Пригожин заявил, что он и его семья с радостью посетят свадьбу Киркорова.