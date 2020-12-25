Эксперты оценили условие Зеленского для разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в течение всего этого года требует от Германии и Франции нового саммита «нормандской четверки», который должен подтвердить его внешнюю легитимность. Подробнее — в материале ФАН.

Условие Зеленского

Украинский глава Владимир Зеленский назвал условие, при котором он позвонит президенту России Владимиру Путину. Он выразил уверенность, что если звонок состоится, то российский лидер «точно с ним пообщается».

При этом Зеленский отметил, что сейчас предмета для этого разговора нет. По его мнению, если решение вопроса о встрече советников лидеров «нормандского формата» (России, Украины, Франции, Германии) будет затягиваться, то он обязательно пообщается с президентом РФ. По мнению главы Украины, если это поможет остановить войну быстрее, то он «должен с ним общаться».

Кроме того, Зеленский добавил, что диалог должен быть как в рамках «нормандского формата», так и прямым.

«Потому что есть вопросы, которые мы не поднимаем в «нормандском формате». <...> Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет», — пояснил он.

Завышенная самооценка Зеленского

Политический аналитик Владимир Соловейчик считает странным, что такой рутинный, сугубо технический вопрос приобретает в устах украинского президента столь важный политический оттенок. Можно подумать, обычный телефонный разговор, каких главы любых государств ведут между собой немало, явно не один, не два и не три раза в год, является событием чуть ли не планетарного масштаба.

«На самом деле это не так. Подобная реакция свидетельствует о завышенной самооценке президента Украины. Видимо, Владимир Зеленский всерьез считает себя выдающимся мировым лидером, каждый рабочий момент в деятельности которого должен получать столь весомое пиаровское основание. Что, увы, типично для украинских политиков», — пояснил эксперт.

По его мнению, руководствуясь сугубо фольклорными представлениями о себе, своей стране и их месте в мире, постоянно демонстрируя на деле селянскую ограниченность и бескультурье, украинцы находятся во власти мифа о «самостийной и незалежной» и о своей «великой роли в достижениях «ридной нэньки» Украины», которых в реальной жизни нет и не предвидится. Отсюда проистекает и подобная реакция, призванная, по мнению Зеленского, показать всю «серьезность и принципиальность» его намерений, особенно перед лицом вступающих на свои посты новых руководителей США Камалы Харрис и Джо Байдена.

Неуклюжая попытка

Политолог Максим Жаров считает, что Зеленский в течение всего этого года требует от Германии и Франции нового саммита «нормандской четверки», который должен подтвердить его внешнюю легитимность. Однако, поскольку никакого фактического продвижения вперед в деле исполнения Украиной решений предыдущего такого саммита нет, Германия и Франция отказываются подтверждать свое желание вновь встречаться в «нормандском формате» и предлагают Зеленскому разговаривать по этому поводу лично с Путиным. Позиция России также общеизвестна: саммит ради саммита никому не нужен, нужны конкретные действия со стороны Украины по исполнению уже принятых решений.

«Поэтому слова Зеленского о том, что он может позвонить Путину, хотя предмета для разговора нет, выглядят крайне неуклюжей попыткой украинского президента приобрести хотя бы часть так недостающей ему сегодня внешней легитимности», — заключил эксперт.

Второстепенная роль

Политолог Андрей Иванов обратил внимание, что обычно Зеленский вынужден высказываться в парадигме безумия украинского политикума.

«Но сейчас я вынужден согласиться с президентом Украины буквально по всем пунктам. Что ни фраза — точно в цель. Во-первых, Зеленский прав, что предмета для разговора с Путиным у него нет. Минские соглашения Киев как не собирался выполнять, так и не собирается. Политически решать проблему Украинское государство просто не намерено. Молоть воду в ступе на тему, как бы хорошо построить мир во всем мире, просто бессмысленно», — пояснил он.

По мнению эксперта, здесь же подспудно кроются еще два момента. Первый: Зеленский понимает, что по отношению к российскому президенту он играет второстепенную роль.

«Это он будет звонить со своими предложениями, а не ему. Удивительное признание для украинского политика, которые обычно витают в облаках мании собственного величия. Но так как предложений нет, то и звонить незачем», — добавил Андрей Иванов.

Второй момент, который читается между строк: Киеву тема Донбасса откровенно надоела. Кроме того, есть еще один важный нюанс в речи Зеленского: он готов все-таки обсуждать проблему. То есть политики в Киеве немного остыли.