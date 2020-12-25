Добровинский рассказал, почему «снимает шляпу» перед прокурором по делу Широкова

Адвокат Александр Добровинский рассказал ФАН, как он относится к требованию прокуратуры о почти двухлетнем ограничении свободы для футболиста Романа Широкова, избившего арбитра во время матча. Ранее стало известно, что гособвинитель в ходе прений сторон запросил один год и десять месяцев ограничения свободы для бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, обвиняемого в избиении спортивного судьи Никиты Данченкова.

ФАН связаться с самим Широковым, чтобы узнать его мнение о требовании прокуратуры, однако футболист отказался общаться, сославшись на занятость.

Известный адвокат Александр Добровинский, который участвует в процессе на стороне потерпевшего, рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, почему требование прокуратуры он считает большой победой, в том числе своей.

«Считаю, что изначально линия защиты [Широкова] была очень плохо выстроена, — отметил известный адвокат. — Не понимаю, как можно было говорить то, что они говорили. А именно: защита [Широкова] говорила, что в связи с тем, что судья на футбольном матче не назначил пенальти, Широков практически правильно сделал, что избил этого судью. Сначала ударил кулаком в лицо, а потом ногами — тоже в лицо. Это само по себе чудовищно, и это, на мой взгляд, не аргументы».

Добровинский рассказал, какой он привел довод, возможно, повлиявший на требования прокуратуры.

«Мой сегодняшний аргумент в суде, когда у нас были прения, свелся к тому, что я себе даже не могу представить, что будет с судьей, который вел наш сегодняшний процесс, если приговор не понравится Широкову. Он что, его [судью] изувечить должен по этой логике?! И мне кажется, суд меня услышал и прокурор тоже. Конечно, вина Широкова доказана, и все свидетели это подтвердили. Это поступок, абсолютно выходящий из ряда вон. Как можно, не согласившись с решением судьи, сначала его материть, а потом избивать?! Это невозможно себе представить! Этим что, теперь начнут пользоваться все футболисты нашей страны?!» — возмущен адвокат.

Что касается требования обвинения о почти двухлетнем ограничении свободы для Широкова, то Добровинский считает это наказание достаточно суровым.

«Прокурор попросил один год и десять месяцев ограничения свободы для Широкова. Я этого даже не ожидал, это, на мой взгляд, очень серьезно. Мне было очень отрадно это слышать: получается, мы доказали вину Широкова. Что такое ограничение свободы? Он не имеет права выходить из дома с 22 часов до шести утра, не имеет права посещать ни одно общественное мероприятие, то есть спорт для него на это время закрыт. Дважды в месяц он должен отмечаться в полиции. Кроме того, он не имеет права менять место жительства. Это практически такая легкая тюрьма, то есть это действительно серьезная вещь. И это здорово. Теперь, если какому-то сумасшедшему придет в голову так поступить во время любого спортивного состязания, думаю, он вспомнит этот процесс. Не знаю, какой приговор в итоге вынесет судья, но перед тем, что сделал прокурор, снимаю шляпу», — резюмировал Александр Добровинский.

Бывшего футболиста сборной России Романа Широкова судят по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». По версии следствия, в августе Широков во время любительского футбольного матча, недовольный решением арбитра Никиты Данченкова, жестоко его избил. Инцидент попал на видео. Футболист принес извинения арбитру, защита Широкова просила рассматривать дело в особом порядке, но потерпевший выступил против такого решения. Позже стало известно, что Широкова признали виновным и приговорили к 100 часам обязательных общественных работ. Он также должен будет выплатить избитому судье 100 тысяч рублей компенсации.