«Сейчас оппозиция начнет врать»: политолог Яковлев о возбуждении дела против Соболь

Российская оппозиция после возбуждения дела против юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь начнет нагло врать. Об этом в интервью корреспонденту ФАН заявил политолог Станислав Яковлев.

В Следственном комитете России сообщили, что в отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией (иноагент) Любови Соболь возбудили уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или угрозой его применения (ч. 2 ст. 139 УК РФ). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

«По данным следствия, 21 декабря группа лиц, среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы. Для достижения своей цели они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора», — заявили в Следственном комитете России.

После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь брошенной женой с маленьким ребенком, и прошла в подъезд жилого дома. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину и ворвалась в квартиру. Обойдя все помещения, Соболь уехала. При этом она снимала действие на мобильный телефон. Сейчас следователи допрашивают людей, сопровождавших Соболь, свидетелей и очевидцев произошедшего.

В свою очередь политолог Станислав Яковлев в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, что Соболь однозначно совершила незаконное проникновение на чужую территорию, о чем свидетельствует видео со стрима, который она вела. Он также напомнил, что в США за проникновение на чужую территорию можно «получить пулю».

«Сейчас российская оппозиция, к сожалению, начнет врать. Они всегда так поступают в подобных ситуациях. Будут говорить, что Любовь Соболь просто мимо проходила и рядом остановилась. Но на стриме, который вела Соболь, видно, что она реально вломилась в чужую квартиру вместе с каким-то несчастным курьером. Она совершила незаконное проникновение на чужую территорию. Во многих штатах США, например, действует «правило крепости» — когда к тебе вламывается сторонний человек, то ты имеешь право сделать все что угодно, даже совершить убийство. И никто тебе ничего не скажет, поскольку было вторжение на частную территорию. Это неприкосновенно», — сказал собеседник ФАН.

Станислав Яковлев рассказал и о том, что Соболь выгодно, чтобы в отношении нее возбудили уголовное дело и осудили, поскольку это закрывает ей путь в Госдуму России. Политолог убежден, что статус «гонимой диссидентки» ей выгоднее, чем кресло в парламенте.

«Понесет ли Соболь наказание? Я думаю, что нет. Но если у нее появится условный срок, то это закроет ей возможность баллотироваться в Государственную думу. Я думаю, она этому будет только рада, поскольку статус героически гонимой диссидентки ей гораздо выгоден и удобнее, чем любые попытки играть в оппозицию», — резюмировал Станислав Яковлев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что политолог Армен Гаспарян признался, что не может подобрать приличных слов, чтобы описать действия Соболь. Политолог прокомментировал случившееся строчкой из «Бориса Годунова».