Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Сейчас оппозиция начнет врать: политолог Яковлев о возбуждении дела против Соболь

544

«Сейчас оппозиция начнет врать»: политолог Яковлев о возбуждении дела против Соболь

Российская оппозиция после возбуждения дела против юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь начнет нагло врать. Об этом в интервью корреспонденту ФАН заявил политолог Станислав Яковлев.

В Следственном комитете России сообщили, что в отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией (иноагент) Любови Соболь возбудили уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или угрозой его применения (ч. 2 ст. 139 УК РФ). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

«По данным следствия, 21 декабря группа лиц, среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы. Для достижения своей цели они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора», — заявили в Следственном комитете России.

После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь брошенной женой с маленьким ребенком, и прошла в подъезд жилого дома. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину и ворвалась в квартиру. Обойдя все помещения, Соболь уехала. При этом она снимала действие на мобильный телефон. Сейчас следователи допрашивают людей, сопровождавших Соболь, свидетелей и очевидцев произошедшего.

«Сейчас оппозиция начнет врать»: политолог Яковлев о возбуждении дела против Соболь

В свою очередь политолог Станислав Яковлев в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, что Соболь однозначно совершила незаконное проникновение на чужую территорию, о чем свидетельствует видео со стрима, который она вела. Он также напомнил, что в США за проникновение на чужую территорию можно «получить пулю».

«Сейчас российская оппозиция, к сожалению, начнет врать. Они всегда так поступают в подобных ситуациях. Будут говорить, что Любовь Соболь просто мимо проходила и рядом остановилась. Но на стриме, который вела Соболь, видно, что она реально вломилась в чужую квартиру вместе с каким-то несчастным курьером. Она совершила незаконное проникновение на чужую территорию. Во многих штатах США, например, действует «правило крепости» — когда к тебе вламывается сторонний человек, то ты имеешь право сделать все что угодно, даже совершить убийство. И никто тебе ничего не скажет, поскольку было вторжение на частную территорию. Это неприкосновенно», — сказал собеседник ФАН.

«Сейчас оппозиция начнет врать»: политолог Яковлев о возбуждении дела против Соболь

Станислав Яковлев рассказал и о том, что Соболь выгодно, чтобы в отношении нее возбудили уголовное дело и осудили, поскольку это закрывает ей путь в Госдуму России. Политолог убежден, что статус «гонимой диссидентки» ей выгоднее, чем кресло в парламенте.

«Понесет ли Соболь наказание? Я думаю, что нет. Но если у нее появится условный срок, то это закроет ей возможность баллотироваться в Государственную думу. Я думаю, она этому будет только рада, поскольку статус героически гонимой диссидентки ей гораздо выгоден и удобнее, чем любые попытки играть в оппозицию», — резюмировал Станислав Яковлев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что политолог Армен Гаспарян признался, что не может подобрать приличных слов, чтобы описать действия Соболь. Политолог прокомментировал случившееся строчкой из «Бориса Годунова».

Новости партнеров