Женя Мечтальон рассказала, как сохранять спокойствие и уйти от стресса

Есть такие счастливчики, которых не проймет ни одна ссора, замечание, колкость. Некоторые люди всегда глубоко переживают конфликтные ситуации, выпады в свою сторону. Социальный предприниматель и общественный деятель Евгения Мечтальон поделилась с ФАН важными приемами, как противостоять стрессовым ситуациям, быть спокойным и не терять голову.

«Вы хозяин своего настроения. Для начала запомните эту истину. То, как человек поступил или что он сказал по отношению к вам, — его решение, его негатив. То, как вы отреагируете на эту ситуацию, — ваш выбор. Вы можете поддаться на провокацию (а именно этого и добиваются люди — энергетические вампиры, крадя вашу энергию) — вспыхнуть, ответить грубостью на грубость. А можете отреагировать шуткой (юмор — лучшая защита)! Главное, шутка должна мягко поставить обидчика на место, а не скатиться в ответное оскорбление», — пояснила Евгения Мечтальон.

Кроме того, она советует не драматизировать. Произошедшая ситуация была вам неприятна, вам обидно, неловко. Но не надо теперь до конца дней переживать о том, что вы как-то не так ответили или растерялись. Все, ситуация прожита. Осталось только вынести себе урок на будущее и воспринимать ее как опыт.

«Тут рекомендую подготовить несколько «дежурных фраз», которые, если подобная ситуация произойдет снова, вы смогли бы использовать в качестве антистрессового щита. Это могут быть какие-то каламбуры, остроумные парирования. Пусть у вас в запасе будет такая вербальная поддержка», — добавила эксперт.

Превратите трагедию в комедию, советует она. Есть замечательный психологический прием по снижению значимости той или иной стрессовой ситуации.

«Представьте накричавшего на вас начальника в неглиже. Да еще и в эмалированном тазике! Скатывающимся по заледенелой горке с повизгиванием! Улыбнулись? В любой другой ситуации включайте прием комичности, и стресс потихоньку будет отступать», — считает Евгения Мечтальон.

Эксперт также рекомендует быть мудрым. Агрессивный человек — это ходячий сигнал того, что ему требуется помощь. Вам сказали гадость? Не расстраивайтесь, просто представьте, что перед вами красная лампочка, моргающая: «SOS! Я отторгнут миром, у меня проблемы с самопринятием, я живу лишь негативными эмоциями и сам себя терпеть не могу!» Тут остается только пожалеть обидчика, порадоваться, что вы не скатываетесь в подобное состояние, и идти дальше.