Топ-5 романтических комедий про Новый год

Новогодние праздники — отличный повод провести время дома с любимыми, закутавшись в плед и попивая чай. Создать праздничное настроение и домашний уют помогут новогодние фильмы. Лучшие романтические комедии про Новый год — в материале ФАН.

Рождественская путаница (2013)

Новогодняя история девушки Элис не только поднимает настроение, но и заставляет поверить в чудо. Героиня летит на Рождество знакомиться с родителями жениха, но в аэропорту на нее сваливаются 33 несчастья: ее самолет прилетает раньше, багаж теряется, а телефон выходит из строя. Однако неприятное стечение обстоятельств оборачивается судьбоносным знакомством.

Новогодний экспресс (2018)

Российская комедия создаст праздничное настроение и не оставит равнодушными даже самых убежденных скептиков. В вагоне поезда Москва — Санкт-Петербург встречаются совершенно разные люди, но объединяет их одно — надежда на новогоднее чудо.

Рождество на двоих (2019)

В Новый год изменения приходят, даже если ты их не ждешь. Это доказывает история англичанки Кейт, которая работает в рождественской лавке и каждый день наряжается в костюм эльфа. Обворожительная Эмилия Кларк, английский юмор и мелодия Last Christmas — лучший рецепт новогоднего настроения.

Отпуск по обмену (2006)

Новый год — самое время начать жизнь с чистого листа, особенно если тебя преследуют неудачи. Две девушки, столкнувшиеся с трудностями в личной жизни, решают поменяться жильем на время новогоднего отпуска. Каждая из них находит свою судьбу в Рождество.

Реальная любовь (2003)

Настоящая любовь находит каждого в рождественскую ночь — от премьер-министра до писателя. Девять романтических историй показывают, что это прекрасное чувство совсем рядом. В кульминации фильма истории совершенно разных людей причудливом образом переплетаются, создавая необычный поворот сюжета.