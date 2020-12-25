Вряд ли кто-то будет отрицать, что 2020 год выдался трудным. В той или иной степени от него пострадал, наверное, каждый, и уж точно он круто изменил наши жизни с ее привычными устоями. Мы все научились ходить в масках, правильно мыть руки и обрабатывать их антисептиками. Нам пришлось несколько месяцев провести в четырех стенах, и после этой вынужденной изоляции уже мало кто задается вопросом «Зачем держать дома собаку». Мы долго не виделись с пожилыми родителями и любимыми друзьями, ездили сажать картошку по QR-коду, покупали хлеб через Интернет и там же делали уроки с детьми — всех «новшеств» и не перечислить. Говорить о том, что все позади, пока преждевременно, но в преддверии Нового года так хочется верить в волшебство, мечтать и надеяться на лучшее.

До самого ожидаемого и любимого праздника остались считанные дни. Пришла пора оставить все плохое в прошлом, посмотреть с надеждой в будущее и начать активную подготовку к наступающему Новому году. В прошлых материалах журналисты ФАН уже рассказывали, как стильно и красиво нарядить новогоднюю елку, как украсить дом, квартиру и каждую комнату в отдельности в соответствии с последними модными тенденциями. Как правильно сервировать праздничный стол, наши читатели уже тоже знают. Самое время подумать, что готовить на новогодний стол, чтобы успеть купить все необходимые продукты.

Если ждете гостей, обязательно поинтересуйтесь об их вкусовых предпочтениях, чтобы не попасть впросак. Вдруг среди приглашенных окажется, например, вегетарианец. Чтобы не оставить человека голодным в разгар тожества, когда все кругом наслаждаются холодцом и оливье, предлагаем воспользоваться идеями блюд, приготовленных без использования мяса.

Позаботились мы и о сладкоежках. Нежные и легкие десерты станут отличным дополнением и завершением праздничного ужина.

В составлении меню для новогоднего стола нам помогал профессионал — шеф-повар Вячеслав Лепехов. Вкусные, простые, легкие в приготовлении и в то же время оригинальные пошаговые рецепты — в материале ФАН.

Чем «накормить» Быка?

Не за горами 2021-й. По восточному календарю уходящий год Крысы совсем скоро сменится годом Белого Металлического Быка. Похоже, предыдущей хозяйке мы чем-то да не угодили, раз уж грызун так разгневался. Постараемся на этот раз реабилитироваться и не навлечь на себя гнев разъяренного Быка.

Несмотря на то, что по правилам новый символ вступит в свои права только в последний зимний месяц после наступления китайского Нового года, который будет отмечаться с 12 по 27 февраля, даже те, кто не сильно-то верят во все эти астрологические шт.учки, все равно стараются от греха подальше не использовать во время праздничных торжеств ничего такого, что могло бы рассердить хозяина наступающего года.

В целом предсказания астрологов выглядят вполне оптимистично. Специалисты в этой области обещают всем нам спокойствие, размеренность и отсутствие серьезных потрясений, что уже само по себе хорошая новость. Однако трудяга-Бык не потерпит бездельников и тунеядцев, поэтому придется как следует поработать, чтобы получить достойное вознаграждение за свои труды.

Даже если в обычные дни вы привыкли перекусывать на бегу и редко появлялись на кухне, а кулинарные изыски — это не про вас, то новогодняя ночь, конечно же, стоит того, чтобы постараться и наготовить вкусностей.

Сервировке стола уделите особое внимание. В декоре используйте светлые и серебряные оттенки, а вот от красного цвета откажитесь — как известно, быки его не выносят. Постелите праздничную скатерть и поставьте в центр стола композицию из еловых веток, свечей, шариков, лент и шишек. Ваши старания обязательно будут оценены по достоинству.

Итак, декабрь близиться к концу, и вы задались, наконец, вопросом, что же приготовить на Новый год. Прежде всего давайте разберемся с кулинарными запретами и, исходя из этого, определимся с будущим меню.

Абсолютное табу на праздничном столе в этом году — блюда из говядины, телятины и любые субпродукты этих животных. Заядлым мясоедам придется на время забыть о любимых стейках, бифшт.ексах, пашт.етах, ростбифе, говядине Веллингтон и прочих деликатесах. Под запрет попадают в том числе так любимые в нашей стране холодец, заливная рыба и вообще любые блюда на основе желатина, поскольку это белковое желирующее вещество производят из переработанных говяжьих костей. Впрочем, совсем отказываться от студня не придется — его можно приготовить из курицы или на основе свиных ножек. Против таких ингредиентов Бык возражать не станет.

Мы разобрались, что поедать сородичей будущего хозяина дома не стоит, зато остальные продукты можно ставить на стол без опасений. Сделать торжественный ужин вкусным и разнообразным, не нарушая запреты астрологов, вполне возможно.

Мы умышленно не будем разбирать рецепты традиционных салатов, вроде оливье или селедки под шубой, поскольку уверены, что у каждой хозяйки есть свои хитрости приготовления этих блюд.

Поэтому сразу переходим к самому интересному и с удовольствием делимся с нашими читателями эксклюзивным меню от шеф-повара Вячеслава Лепехова.

Закуски

Начало праздника должно быть легким. Для закусок выбираем элегантные брускетты и небольшие бутерброды, которые удобно есть. Они же подойдут тем, кто решил для торжества выбрать формат фуршета.

Вместо привычных бутербродов с маслом и икрой, будто из театрального буфета (хотя и они не возбраняются), наш эксперт предлагает приготовить брускетты с соусом песто, слабосоленым лососем, зеленью и икрой. Возьмите французский багет и нарежьте его под углом, после чего поджарьте на сковородке гриль для образования красивых полосок. Ломтики смажьте оливковым маслом и выложите начинку. Песто можно купить готовый в любом крупном супермаркете или приготовить самостоятельно. Для этого в блендере нужно измельчить листочки базилика, поджаренные кедровые орешки, чеснок, натертый на мелкой терке пармезан, оливковое масло и соль по вкусу. Если вам не по душе зелень, замените ее на сливочный сыр или фету.

Канапе из охотничьих колбасок

Для этой простой, но вкусной закуски нам потребуется:

охотничьи колбаски — 3 шт.;

оливки — 10 шт.;

брынза — 50 гр;

листья салата — 2-3 шт..

Колбаски нарезаем кружочками средней толщины, брынзу режем кубиками и собираем канапе, накалывая все ингредиенты на шпажку.

Бутерброд с крабом

Такая закуска станет отличной альтернативой приевшемуся крабовому салату. Нам понадобится:

багет — 1 шт.;

сырок «Дружба» — 2 шт.;

крабовые палочки — 5 шт.;

майонез — 3 ст.л;

чеснок — 2 зуб;

чили хлопьями — 1 ч.л.

Багет режем ломтиками, их можно немного поджарить на сковороде или в духовке. Главное — не пересушить! Мелко нарезанные крабовые палочки перемешиваем с майонезом, тертым сыром, перчиком чили в хлопьях (по желанию) и измельченным в чеснокодавке чесноком. Эту смесь намазываем на кусочки багета.

Пашт.ет из куриной печени

Пашт.ет — нежная и любимая многими закуска. Если говяжий нельзя, то почему бы не приготовить куриный? Нам понадобится:

печень куриная — 400 г;

мука пшеничная — 1-2 ст.л;

лук репчатый — 1 небольшая головка;

яйцо куриное крупное — 1 шт.;

орех мускатный — щепотка;

соль.

Хорошо промываем печень и перемалываем ее в блендере вместе с луком. Добавляем яйцо, муку, соль и мускатный орех, ещё раз взбиваем. Разливаем смесь по формочкам и запекаем в духовке или готовим в микроволновке. Воздушное диетическое суфле готово!

Горячее

Основное или горячее блюдо — это настоящий «гвоздь программы». Вячеслав Лепехов предлагает запечь утку с апельсинами или курицу с яблоками, приготовить мясо по-французски или запеченный лосось в фольге, буженину в беконе. Давайте обо всем по порядку.

Утка с апельсинами

Очень нарядное и праздничное блюдо. Для его приготовления нам понадобится:

утка весом 2 кг;

апельсины — 4 шт.;

корица — 2 палочки;

чеснок — 5–6 зубчиков;

гранат — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу.

В подходящей емкости соединяем соль, перец, цедру одного апельсина и измельченный чеснок, туда же вливаем сок из одного цитруса. В коже утки делаем проколы шприцом и как следует натираем ее полученной смесью, после чего убираем в рукав для запекания и оставляем мариноваться. Спустя четыре часа внутрь птицы кладем разобранный на дольки апельсин и палочки корицы. Края сшиваем или закрываем зубочистками. Перекладываем в форму, накрываем листом фольги и запекаем около часа, после чего убираем фольгу и оставляем в духовке еще на 90 минут, периодически поливая утку образующимся соком. Подаем на стол, украсив кружочками апельсина и палочками корицы. В качестве гарнира можно использовать картошку или рис.

Курица с яблоками

курица — целая тушка;

яблоки — 3 шт.;

луковица;

чеснок;

соль, перец, специи.

Курицу обмажьте солью, приправами и измельченным чесноком. Яблоки нарежьте кубиком и нафаршируйте ими птицу. Кожу заколите зубочистками или сшейте, ножки свяжите между собой. Запекайте в рукаве около 2-х часов, после чего удалите рукав и оставьте тушку в духовке, чтобы блюдо покрылось аппетитной корочкой.

Мясо по-французски

Любопытный факт: этот вид горячего имеет самое непосредственное отношение к России. Французские повара во времена правления Екатерины II готовили для графа Орлова особую запеканку, состоящую из отборной телятины, благородных грибов, картошки и соуса бешамель под сырной «шапкой». Называлось блюдо «Телятина по-орловски». Со временем его рецептура претерпела некоторые изменения, но эта разновидность гратена по-прежнему любима как в нашей стране, так и за ее пределами.

Для приготовления этого сочного и вкусного блюда понадобится:

свиная вырезка — 1 кг;

сыр — 300 г;

шампиньоны — 500 г;

лук — 2 шт.;

помидоры — 2–3 шт.;

майонез — 2 ст.л.

Вырезку нарезаем на кусочки и отбиваем, обжариваем на сковородке, чтобы мясо слегка «схватилось». В это время нарезанные пластинками шампиньоны обжариваем на сливочном масле с луком. Помидоры режем кружочками, сыр натираем на терке. Мясо смазываем майонезом и выкладываем слоями: грибы с луком, помидоры, сыр. Запекаем в духовке примерно 40 минут.

Запеченный лосось в фольге

Если мясные блюда поднадоели или среди ваших гостей есть кто-то, кто предпочитает исключительно рыбу, наш эксперт советует запечь лосось. Это очень полезное, красивое и вкусное блюдо, которое к тому же не оставляет после себя чувства тяжести в желудке.

Нам понадобится:

стейк лосося — по количеству едоков;

оливковое масло;

приправа и соль по вкусу;

лимон.

Стейки хорошо промойте и обсушите бумажным полотенцем. Положите каждый кусок на подходящий по размеру лист фольги и замаринуйте в смеси оливкового масла, лимонного сока, соли и приправ. Дайте немного полежать, а затем заверните рыбу в конвертик и поставьте в духовку примерно на 30-40 минут. Главное в этом деле – не пересушить, чтобы рыбка осталась сочной.

Буженина в беконе

Блюдо, конечно, не для тех, кто на диете, но очень праздничное и сочное.

Для его приготовления берем:

свиной окорок весом около 1 кг;

бекон полосками — 1 упаковка;

розмарин;

соль, перец.

Чтобы мясо не потеряло свои соки, их нужно «запечатать» внутри куска. Для этого его обжаривают на раскаленной сковороде буквально в течение нескольких секунд, предварительно натерев солью и свежемолотым перцем. Оборачиваем ломтиками бекона, посыпаем розмарином и запекаем около часа в зависимости от толщины окорока. Достаем, накрываем фольгой и даем мясу «отдохнуть» несколько минут.

«Кроме того, можно запечь целого поросенка, целую рыбу в соли. В наше время несложно найти в Интернете фермы, где предлагают приобрести маленьких поросят, любого вида целых рыб. Можно также приготовить ножку ягненка. Не бойтесь фантазировать и все получится», — сказал Вячеслав Лепехов.

Для вегетарианцев наш эксперт дает следующие рекомендации.

«Я бы посоветовал сделать: рататуй, салат с жаренным тофу, также можно приготовить картофельный гратен с яблоками. Для праздничного стола отлично подходят запеченный баклажан с томатами, овощные рулетики с мягким сыром и лавашем. Для брускет идеальны разного рода намазки из вяленных томатов, оливок, маслин. В качестве десерта как нельзя лучше использовать фруктово-ягодные салаты», — рассказывает шеф-повар.

Рататуй

Само название произошло от слияния двух слов — просторечного rata, что в переводе означает «еда», и touiller — перемешивать. Это знаменитое французское блюдо, успевшее стать классикой кулинарии, станет настоящим украшением стола. Его можно использовать и как основное блюдо для тех, кто не ест пищу животного происхождения, так и в качестве гарнира к мясу. Первое упоминание об этом блюде встречается в кулинарной книге 1778 года.

Для приготовления овощного рагу на потребуется:

баклажан — 2 шт.;

кабачок — 2 шт.;

болгарский перец — 2 шт.;

луковица — 2 шт.;

помидоры — 1 кг;

чеснок — 4 небольших зубчика;

соль, прованские травы, оливковое масло.

Все овощи хорошо промойте, обсушите бумажным полотенцем. У перца удалите сердцевину и косточки, у баклажанов и кабачков срежьте «попки», половину томатов обдайте кипятком и поместите под холодную воду, чтобы быстро и легко снять с них кожицу. На оливковом масле обжарьте мелко нарезанный лук, но не доводите до готовности. В ту же сковороду добавьте нарезанный кубиками перец и чищенные помидоры, посолите и тушите до готовности.

В оливковое масло выдавите чеснок и добавьте свежемолотый перец и прованские травы, дайте смеси немного настояться.

Кабачки, баклажаны и оставшиеся помидоры с кожурой нарежьте кружочками. Возьмите форму для запекания и поочередно выкладывайте ингредиенты, пока не заполните ее целиком. Очень эффектно смотрятся овощи, выложенные по кругу, но это на ваше усмотрение. Сверху полученную композицию полейте маслом с чесноком и прованскими травами, накройте фольгой и запекайте полчаса при температуре 180 градусов. Затем уберите фольгу и оставьте еще на 20 минут для подрумянивания.

Десерты

Нарядный торт с праздничным декором — вне всяких сомнений, настоящее крашение праздничного стола. Однако готовить его самостоятельно хлопотно, заказывать у профессиональных кондитеров — дорого, да и, что греха таить, после обильного застолья мало у кого остаются силы на такое довольно тяжелое лакомство. Поэтому наш эксперт предлагает заменить его на более легкие, но не менее эффектные десерты с интересной подачей.

Фисташковый тирамису в винных бокалах

Для этого изысканного десерта в необычном оформлении нам потребуется:

Для основы и украшения:

савоярди — 150 г;

эспрессо — 150 г;

какао фисташки.

Для крема:

желтки из двух яиц;

сахар — 80 г;

маскарпоне — 250 г;

сливки жирностью 35% — 100 г.

Сперва готовим воздушный крем-мусс. Для этого в желтки всыпаем сахар и при постоянном помешивании венчиком доводим смесь на водяной бане до температуры 80-85 градусов, после чего взбиваем все до пышности и добавляем маскарпоне. Далее взбиваем сливки миксером до густоты и осторожно смешиваем с сырно-яичной массой. Для этих целей профессионалы советуют использовать силиконовую лопаточку.

Вместо обычной формы берем прозрачные бокалы и складываем туда слоями пропитанные кофе палочки Савоярди и получившийся крем. Убираем в холодильник на несколько часов. Перед подачей посыпаем десерт какао-порошком через мелкое сито и дроблеными фисташками.

Йогуртовая панна-котта

Этот нежный десерт очень красиво смотрится на столе и не повредит фигуре. Для его приготовления нам потребуется:

Для основы:

сливки жирностью 35% — 200 мл;

натуральный йогурт без сахара и добавок — 500 мл;

желатин (в магазинах можно найти свиной) — 10 г;

сахар — 4 ст.л;

ванилин — на кончике ножа.

Для соуса:

пюре из любимых ягод — 150 г;

клубника — 100 г;

вишня — 50 г;

сахар — 2 ст.л;

картофельный крахмал в качестве загустителя — 1 ч.л.

Желатин заливаем 50 мл воды и оставляем для набухания примерно на пять минут. 60 мл сливок соединяем в небольшой кастрюльке с обычным и ванильным сахаром, ставим смесь на огонь и помешиваем до полного растворения сахара. Желатин разогрейте на водяной бане, но не доводите до кипения. Это можно также сделать в микроволновке, каждые пять секунд доставая и помешивая вещество. Подогретый желатин влейте к сливкам, процедив через мелкое сито.

Оставшиеся сливки взбейте до густой кремообразной массы и смешайте с йогуртом, аккуратно помешивая силиконовой или деревянной лопаткой. Туда же влейте сливки с желатином и осторожно перемешайте до однородности. Разлейте по прозрачным формам или бокалам и уберите в холодильник на пару часов, чтобы масса застыла.

Теперь приступаем к приготовлению соуса. Ягодное пюре доведите до кипения на небольшом огне. Его можно приготовить самостоятельно, перетерев любимые ягоды через сито, или купить готовое в магазине. Добавьте в тот же сотейник нарезанную клубнику и вишню, проварите все вместе в течение нескольких минут и влейте растворенный в воде крахмал, варите до загустения. Снимите с плиты и остудите. Холодным соусом полейте застывшую панна-котту. Подавайте к столу, украсив листочками мяты или базилика.

Приятного аппетита и с наступающим Новым годом!