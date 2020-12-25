Анатолий Вассерман прокомментировал приглашение побороться на выборах в Госдуму

Москва, 25 декабря. Телеведущий Анатолий Вассерман получил предложение от политической партии баллотироваться в Госдуму нового созыва, однако еще не принял окончательного решения. Об этом он рассказал корреспондентке ФАН.

«Мне действительно поступало предложение баллотироваться в Госдуму, от кого — сказать не могу, — заявил он. — Я веду еженедельную телепередачу и сейчас жду реакции от своего руководства. Пока не получил ответа: там, вероятно, обсуждают».

При этом Вассерман пояснил, что вне зависимости от решения канала сам он сомневается, что сможет выполнять обязанности депутата Госдумы. Сейчас журналист оценивает свои силы, чтобы понять, сможет ли он заниматься депутатской работой, и пока не пришел к однозначному мнению.

«В предыдущий раз я баллотировался в Госдуму в 2016 году. Надо сказать, что сейчас резко возросла нагрузка на депутатов, объем работы чисто физически в несколько раз вырос, — отметил ведущий. — Это, в целом, хорошо. Но если тогда я знал, что справлюсь со служебной нагрузкой, то сегодня, к сожалению, в этом совсем не уверен».

Ранее ФАН сообщил, что в «Справедливой России» началось обсуждение федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы VIII созыва. По информации агентства, в этот список попали Анатолий Вассерман, юрист Екатерина Гордон и известный политолог Михаил Делягин.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва должны состояться в Единый день голосования 19 сентября 2021 года. Глава Центризбиркома Элла Памфилова в среду, 23 декабря, заявила, что решение о возможности проведения выборов депутатов в течение нескольких дней будет, в частности, зависеть от эпидситуации в стране.