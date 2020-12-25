Екатерина Гордон назвала условия своего участия в думских выборах-2021

Москва, 25 декабря. Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон получила несколько предложений о вхождении в федеральный список кандидатов в новую Госдуму. Так она прокомментировала ФАН информацию о том, что партия «Справедливая Россия» планирует включить ее в свой список.

«Мне поступило предложение от нескольких партий, и действительно, сейчас идут переговоры, — рассказала Гордон. — Но также у меня идут переговоры с самой собой, потому что если уж идти в Госдуму, то нужно понимать, что конкретно ты можешь сделать. Если я пойму, что могу быть полезной, то пойду. Если нет, то продолжу заниматься защитой прав как юрист».

Телеведущая пояснила, что ей не интересно баллотироваться в депутаты просто чтобы «синхронно с остальными нажимать кнопку».

«Если я пойму, что в рамках партии мне дадут реализовывать какие-то свои идеи, в частности по защите женщин и детей, тогда я соглашусь. Для меня сейчас этот вопрос открыт, я раздумываю. Но пока говорить о моем решении действительно рано», — сказала она.

По словам Екатерины Гордон, ей очень импонирует, что Сергей Миронов (лидер партии «Справедливая Россия». — Прим. ФАН) вписался в борьбу с цифровым образованием. Юрист объяснила, что в этом вопросе она согласна с политиком на сто процентов.

При этом она напомнила, что занимается правозащитой много лет. Сейчас, например, она ведет бесплатные дела по защите детей с инвалидностью, малоимущих. По словам журналистки, ее недавнее общение с ростовчанами показало, что она и так выполнят роль депутата, хотя и не обладает этим статусом.

«Депутатский мандат дает определенные опции, и я бы действительно хотела быть представителем народа. Но насколько это реализуемо, я пока понять не могу, — добавила Екатерина Гордон. — Откровенно говоря, я знаю очень мало депутатов, которые действительно работают во благо народа. Очень много лоббистов и людей бесполезных в Думе».

Ранее ФАН сообщил, что в «Справедливой России» началось обсуждение федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы VIII созыва. По информации агентства, в этот список попали Екатерина Гордон, телеведущий Анатолий Вассерман и экономист Михаил Делягин.