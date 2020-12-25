За портал об «агрессии России в Донбассе» Киеву грозит давно назревший ответ Москвы

Киев готовит создание интернет-портала, посвященного «доказательствам» российской «агрессии» против Украины. России следует дать на это давно назревший ответ в виде создания собственного сетевого ресурса — не только разоблачающего измышления Киева и его бенефициаров, но и публикующего детальную информацию о преступлениях украинских силовиков в Донбассе.

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший действия киевских властей.

Русофобия как госидеология

Будучи кандидатом в президенты Украины, Владимир Зеленский всячески противопоставлял себя «президенту войны» Петру Порошенко и позиционировал себя как будущего «президента мира». Однако став главой украинского государства, шоумен быстро забыл все свои обещания, продолжив курс на конфронтацию с ДНР, ЛНР и поддерживающей их Россией, начатый еще Порошенко.

Как и при предыдущем президенте «незалежной», при пане Зеленском воинствующая русофобия остается базисом, на котором строится как внутренняя, так и внешняя политика Украины. Точно так же, как это было при Порошенко, при Зеленском Киев продолжает эксплуатировать им же самим созданный миф о «российской агрессии».

Очередным доказательством этой нехитрой истины стало подписание 22 декабря украинскими государственными и неправительственными организациями документа с весьма красноречивым названием — Меморандум о сотрудничестве в целях консолидации усилий по сохранению задокументированных фактов и памяти о российской агрессии.

Важно понимать, что превращение русофобии на Украине в основу государственной идеологии началось не вчера и даже не во время Евромайдана, а гораздо раньше — как минимум в президентство Виктора Ющенко. Именно он ради укрепления собственного положения и на радость западным кураторам начал активно переписывать украинскую историю, попутно стараясь убедить жителей страны в том, что во всех их бедах виноваты исключительно «коммунисты и москали».

Для этого Ющенко за государственный счет даже создал специальную «шарашку» под названием «Украинский институт национальной памяти» (УИНП), призванную «воссоздать справедливую историю украинской нации». Решение о создании УИНП в виде Государственного комитета национальной памяти было принято кабинетом министров Украины 17 мая 2006 года.

Первоначально, когда УИНП пыжился доказать, что, фигурально выражаясь, «украинцы начали охотиться на мамонтов на тысячу лет раньше москалей», это вызывало улыбки. Но когда тот же «институт» объявил голодомор 1932–1933 годов умышленным уничтожением этнических украинцев, реабилитировал ОУН-УПА1 (экстремистская организация, запрещенная в РФ) и признал пособника нацистов Романа Шухевича героем Украины, всем стало не до смеха.

В частности, в 2008 году государственный эксперт Национального института проблем международной безопасности Совета национальной безопасности и обороны Украины Виктор Пироженко прямо заявил, что УИНП занимается сознательной мифологизацией, то есть именно конструированием (написанием заново) истории Украины.

Фиаско Порошенко и политцирк

Вплоть до самого конца своего президентства Ющенко посредством УИНП изо всех сил пытался превратить трещину между Киевом и Москвой в настоящую пропасть. При президенте Януковиче этот процесс замедлился, однако «институт» распущен не был. Пусть и не столь напористо, он продолжал свою деятельность.

Затем грянул Евромайдан, и прорвавшимся на его волне к вершинам власти участникам госпереворота «шарашка национальной памяти» оказалась как нельзя более кстати. В русле последних веяний на Украине УИНП быстро стал автором пакета из четырех законов, посвященных декоммунизации.

Тем временем к уже привычной со времен Ющенко русофобии в арсенале киевских властей добавился миф о «российской агрессии» против «незалежной». Мол, крымчане сделали свой выбор в пользу воссоединения с РФ не добровольно, а исключительно под дулом русского автомата. Да и в Донбассе, дескать, ВС Украины противостоят не ополченцы, а «кадровые части Российской армии»!

Подобная точка зрения, разумеется, не соответствовала действительности, зато давала возможность Киеву через подотчетные СМИ эффективно промывать мозги украинскому населению. Плюс Порошенко мог использовать тезис о «российской агрессии» на международных площадках для давления на Москву. Не напрямую, конечно, а опосредованно и через западных бенефициаров госпереворота на Украине.

Проще говоря, США и американские сателлиты в Европе получали возможность вводить против России санкции «из-за военной агрессии Москвы против Украины» на основании голословных утверждений Киева, что эта «агрессия» якобы имела место.

То, что утверждения эти именно голословные и не имеющие никакой доказательной базы, стало хорошо понятно в феврале 2015 года, когда во время своего спича в Мюнхене, обличающего «агрессию» Москвы, президент Порошенко принялся размахивать веером из российских паспортов. По словам украинского лидера, данные паспорта были изъяты украинскими силовиками у российских «агрессоров» на территории Украины, что «неоспоримо доказывает»… Ничего.

Ничего это неоспоримо не доказывало. Потому что российские военные имеют при себе не паспорта, а удостоверения личности и военные билеты. Словом, с доказательством своих слов у Порошенко случилось публичное фиаско. Оно стало еще более наглядным, когда российские дипломаты попросили украинских коллег предоставить копии продемонстрированных Порошенко паспортов, чтобы проверить их подлинность. Увы, в ответ на эту логичную просьбу российская сторона получила отказ.

А дальше начался самый настоящий политический цирк. Несмотря на то, что ни Киев, ни Вашингтон, ни Брюссель, ни Лондон, ни «сливной бачок» британских спецслужб Bellingcat так и не смогли предъявить миру ни одного бесспорного доказательства «российской агрессии» против Украины, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и другие официальные лица Соединенных Штатов и НАТО неоднократно утверждали, что в Донбассе присутствуют части Вооруженных сил РФ. Мол, верьте нам на слово — все так и есть!..

Украинские и глобальные медиа это самое «все так и есть» с восторгом подхватывали, а западные дипломаты хмурили брови и требовали от России вывести, наконец, свои войска из Донбасса. Слова же Москвы о том, что нет ни «агрессии» против Украины, ни российских солдат в Донбассе, просто игнорировались.

Змеиная свадьба

В феврале 2019 года произошло неожиданное. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко привычно завел шарманку про «агрессивные намерения» РФ и «огромное» количество российского оружия и военных в Донбассе. Однако в ответ на это глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе Эртурул Апакан напомнил: в отчетах миссии никаких данных о присутствии на территории региона военнослужащих ВС РФ нет.

Так казавшиеся сквозь призму американских и европейских СМИ столь несокрушимыми позиции тех, кто на каждом углу кричал о «российской агрессии» против Украины, пошатнулись.

В свою очередь, результаты расследования деятельности на Украине Хантера Байдена, всплывшие в разгар предвыборной кампании в Штатах, настолько скомпрометировали в глазах западных обывателей правящую верхушку «незалежной», что Киеву твердить про «агрессию» Москвы становилось все труднее. К тому же действующий президент США Дональд Трамп относился к Украине с откровенной брезгливостью и поддерживать голословные обвинения Киева в адрес Москвы не торопился.

Впрочем, результаты президентских выборов в США, которые, по мнению западных медиа, выиграл Джо Байден — отец скандально известного Хантера, — подарили киевским властям надежду на возврат американо-украинских отношений к стандартам времен Барака Обамы. Это автоматически грозит ужесточением позиции Вашингтона в отношении Москвы, чем Киев не мог не воспользоваться для проталкивания своей повестки на международных площадках.

Разумеется, важной частью этой повестки остаются обвинения Москвы в вооруженной «агрессии» против «незалежной». В этом отношении замена в президентском кресле Украины Порошенко на Зеленского не изменила ровным счетом ничего. Просто потому что возникшая после Евромайдана украинская государственность могла существовать исключительно в парадигме непрерывных криков о «российской угрозе».

Более того, именно Зеленскому и его окружению пришла в голову мысль для, так сказать, пущего укоренения в общественном сознании киевской трактовки событий в Крыму и Донбассе создать специализированный интернет-портал — своего рода электронный музей, посвященный «доказательствам» российской «агрессии» против Украины.

Процитируем информацию с официального сайта Украинского института национальной памяти:

«Это будет один из первых в мире цифровых инструментов такого типа по обеспечению доступа каждого к правде о войне (России против Украины. — Прим. ФАН), что также будет служить важным инструментом сохранения памяти о ней. Предполагается, что ресурс будет содержать самые разнообразные данные (на украинском и английском языках): свидетельства очевидцев, архивные источники, устноисторические источники, информацию СМИ, решения и резолюции международных организаций, фото- и видеоматериалы. Ключевым требованием ко всему проекту является достоверность, объективность и базирование на официальных данных».

Это декларируемое УИНП стремление к достоверности невольно вызывает улыбку. Сразу вспоминается, как будущие идеологи этой организации помогали сделать организованную в 2006 году СБУ выставку о голодоморе «более убедительной». В итоге выяснилось, что представленные в экспозиции выставки фотографии, на которых якобы было запечатлено «умышленное уничтожение этнических украинцев коммунистами в 1932–1933 годах», на деле оказались снимками, сделанными во время голода в российском Поволжье в начале 1920-х и в США во время Великой депрессии. Выставку с большим скандалом пришлось закрыть…

С учетом упомянутой эпопеи и иных трудовых «подвигов» УИНП нетрудно догадаться, насколько «достоверными» и «объективными» будут материалы, которые под патронажем «института» станут размещаться на новом интернет-портале.

Помимо УИНП к упомянутому меморандуму о сотрудничестве, а значит и к проекту соответствующего интернет-портала, присоединились такие «авторитетные» украинские организации, как фиктивное представительство президента Украины в «Автономной Республике Крым», фиктивный офис генерального прокурора и прокуратуры «Автономной Республики Крым» и Севастополя, «Крымская правозащитная группа», «Крымский институт стратегических исследований» плюс еще с десяток разношерстных сообществ, в своей массе курируемых СБУ.

Ну, разве не прелесть? Словом, это не меморандум, а какая-то змеиная свадьба!..

Почему полезно знать в лицо антигероев

Чем на появление пресловутого интернет-портала может ответить Россия?

Вариант первый — гордым молчанием. Все бы хорошо, но такое поведение Москвы отдаст инициативу в руки Киева и тех, кто за ним стоит.

Поэтому, как нам кажется, более правильным ответом на действия украинской стороны станет появление российского специализированного интернет-портала, который не только аргументированно, на трех языках: русском, украинском и английском, — разоблачал бы измышления Киева и его бенефициаров, но и публиковал детальную информацию о преступлениях силовиков Украины в Донбассе.

Согласно информации, озвученной руководителем второго следственного отдела Управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК РФ Дмитрием Маньшиным, по состоянию на июль 2019 года, в РФ было возбуждено более 300 уголовных дел, в рамках которых зафиксировано более 380 эпизодов преступной деятельности украинских военнослужащих и националистов в Донбассе. Не пора ли уже начать публиковать результаты этих расследований?

В конце концов, не только простым украинцам, но и всему миру будет полезно знать в лицо антигероев Украины. После такой «ответки» со стороны России украинских пропагандистов ждет фиаско похлеще, чем в случае с порошенковскими паспортами. В конце концов, не так-то просто вызвать у окружающих сочувствие, являясь в их глазах укрывателем военных преступников.

1 Организация запрещена на территории РФ.