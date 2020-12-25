Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес

Мэтры российского шоу-бизнеса раскритиковали появление Пола Маккартни в TikTok

Пол Маккартни

Москва, 25 декабря. Российские звезды шоу-бизнеса рассказали ФАН о своем отношении к модным социальным сетям — Instagram и TikTok. Они отреагировали на новость о том, что 78-летний Пол Маккартни завел свой аккаунт в популярной молодежной соцсети в день выпуска своего нового альбома «McCartney III».

Некоторые из артистов крайне удивились решению экс-музыканта легендарной группы The Beatles.

«Мне это неинтересно, он сошел с ума! — воскликнул народный артист Российской Федерации, 69-летний Виктор Сухоруков. — А я в технологиях ничего не понимаю».

Заслуженный артист России, композитор и саксофонист Владимир Пресняков-старший также не понимает возрастных исполнителей, переходящих в современные социальные сети.

«TikTok — это молодежная соцсеть, а я никогда не шел за модными тенденциями ради популярности, «задрав штаны, бежать за комсомолом», как писал Есенин, — подчеркнул 74-летний музыкант. — Это не мое совершенно. Наблюдая за другими, я иной раз иронически на это смотрю».

При этом Пресняков-Старший отметил, что является активным пользователем других социальных сетей — Facebook и «ВКонтакте».

«Я часто публикую в Facebook какие-то новые работы, какие-то альбомы свои, — сообщил музыкант. — Много переписываюсь с музыкантами, друзьями».

В свою очередь, российский певец, шансонье Михаил Шуфутинский, напротив, поддержал шаг Пола Маккартни.

«Я отношусь к этой тенденции с уважением и хорошо, — сказал 72-летний музыкант. — Что его это интересует, меня радует».

Сам Шуфутинский довольно активно пользуется Instagram, регулярно публикуя фотографии на своей личной странице.

Вика Цыганова

А, например, певица Вика Цыганова уже успела подписаться на аккаунт Маккартни в TikTok.

«Думаю, что он тоже подпишется на меня», — пошутила исполнительница в разговоре с ФАН.

Цыганова считает, что несмотря на молодежную направленность социальной сети, это хорошая платформа и для взрослых музыкантов.

«Дело в том, что мы не собираемся в TikTok прыгать, — подчеркнула певица. — Если есть, что сказать, то это очень хороший формат, в том числе для краткой и глубокой мысли. Я могу выкладывать и видео серьезные, и клипы, и буду это делать дальше. Если есть интерес, пусть и дальше смотрят. Я поддерживаю Маккартни. Вперед и с песней!»

Участник «ливерпульской четверки» Пол Маккартни выложил свои первые TikTok-видео 18 декабря под треки из нового альбома «McCartney III», записанного во время карантина.

Ранее легендарный британский музыкант сообщил о намерении привиться от коронавируса.

Новости партнеров