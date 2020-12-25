Мэтры российского шоу-бизнеса раскритиковали появление Пола Маккартни в TikTok

Москва, 25 декабря. Российские звезды шоу-бизнеса рассказали ФАН о своем отношении к модным социальным сетям — Instagram и TikTok. Они отреагировали на новость о том, что 78-летний Пол Маккартни завел свой аккаунт в популярной молодежной соцсети в день выпуска своего нового альбома «McCartney III».

Некоторые из артистов крайне удивились решению экс-музыканта легендарной группы The Beatles.

«Мне это неинтересно, он сошел с ума! — воскликнул народный артист Российской Федерации, 69-летний Виктор Сухоруков. — А я в технологиях ничего не понимаю».

Заслуженный артист России, композитор и саксофонист Владимир Пресняков-старший также не понимает возрастных исполнителей, переходящих в современные социальные сети.

«TikTok — это молодежная соцсеть, а я никогда не шел за модными тенденциями ради популярности, «задрав штаны, бежать за комсомолом», как писал Есенин, — подчеркнул 74-летний музыкант. — Это не мое совершенно. Наблюдая за другими, я иной раз иронически на это смотрю».

При этом Пресняков-Старший отметил, что является активным пользователем других социальных сетей — Facebook и «ВКонтакте».

«Я часто публикую в Facebook какие-то новые работы, какие-то альбомы свои, — сообщил музыкант. — Много переписываюсь с музыкантами, друзьями».

В свою очередь, российский певец, шансонье Михаил Шуфутинский, напротив, поддержал шаг Пола Маккартни.

«Я отношусь к этой тенденции с уважением и хорошо, — сказал 72-летний музыкант. — Что его это интересует, меня радует».

Сам Шуфутинский довольно активно пользуется Instagram, регулярно публикуя фотографии на своей личной странице.

А, например, певица Вика Цыганова уже успела подписаться на аккаунт Маккартни в TikTok.

«Думаю, что он тоже подпишется на меня», — пошутила исполнительница в разговоре с ФАН.

Цыганова считает, что несмотря на молодежную направленность социальной сети, это хорошая платформа и для взрослых музыкантов.

«Дело в том, что мы не собираемся в TikTok прыгать, — подчеркнула певица. — Если есть, что сказать, то это очень хороший формат, в том числе для краткой и глубокой мысли. Я могу выкладывать и видео серьезные, и клипы, и буду это делать дальше. Если есть интерес, пусть и дальше смотрят. Я поддерживаю Маккартни. Вперед и с песней!»

Участник «ливерпульской четверки» Пол Маккартни выложил свои первые TikTok-видео 18 декабря под треки из нового альбома «McCartney III», записанного во время карантина.

Ранее легендарный британский музыкант сообщил о намерении привиться от коронавируса.