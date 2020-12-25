Футболист Широков приговорен к обязательным общественным работам

Москва, 25 декабря. В мировом суде Московского района Сокольники вынесен приговор известному российскому футболисту Роману Широкову. Как стало известно ФАН, бронзового призера чемпионата Европы признали виновным и приговорили к обязательным общественным работам на срок 100 часов. Также он должен будет выплатить избитому судье 100 тысяч рублей компенсации.

Инцидент, из-за которого известного спортсмена привлекли к уголовной ответственности, произошел в августе, во время любительского футбольного матча. На игровом поле произошла ситуация, после которой, по мнению Широкова, должны были назначить пенальти в ворота другой команды. Однако судья Никита Данченко не усмотрел фола.

После этого Роман начал ругаться с арбитром и угрожать ему физической расправой. Данченко за это показал игроку красную карточку, что означало удаление спортсмена с поля. И тогда у Широкова не выдержали нервы — он ударил арбитра кулаком по лицу и ногой по голове. Пострадавший написал заявление в полицию и выставил обидчику в качестве моральной и физической компенсации сумму в 500 тыс. рублей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В ходе расследования вина спортивного хулигана, по мнению силовиков, была доказана, и они передали уголовное дело на рассмотрение в суд.