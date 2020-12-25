Жителей ЦАР на Рождество порадовали русской елкой и салютом

Банги, 25 декабря. Накануне жителей Центральноафриканской республики пригласили на столичный стадион имени Бартелеми Боганда, чтобы отпраздновать Рождество. Уже к пяти вечера около праздничной ели, доставленной из России в качестве подарка, собрались около десяти тысяч человек.

Когда стемнело, включили иллюминацию. Гости фотографировались и отмечали, что ранее ничего подобного не видели. В шесть вечера запустили салют, который посмотрели 15 тысяч собравшихся.

Стоит отметить, что, несмотря на недавнее обострение, людей не испугали звуки рождественских взрывов салюта. Никто не паниковал. Однако жители удаленных районов звонили на специальную горячую линию, чтобы уточнить, все ли в порядке.

Полицейские контролировали мероприятие. Не допускали давку. Кроме того, гостям торжества раздали российские флажки, а в десять вечера запустили второй салют. Собравшиеся размахивали флагами и благодарили за Россию за подарки.

Людям понравилось организованное российской миссией мероприятие, поэтому они активно интересовались, будет ли еще салют, например, на Новый год, 31 декабря. После окончания праздника гости не захотели разъезжаться, поэтому ушли в кафе рядом со стадионом.