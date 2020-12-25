Похвалившего Путина исландского журналиста травят в интернете

Нападки на корреспондента исландского радио «Сага» в Москве Хаукура Хаукссона начались после его обращения к президенту России. На пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря журналист выразил крамольную мысль, после которой фактически встал в один ряд с «русскими хакерами» и «ГРУшниками-отравителями». Он сказал, что российская власть идет верным курсом, а Запад не прав по отношению к ней.

«Мы любим Россию искренне. Идет очень большая война против вас лично. Это видно — вас боятся. Но то, что на Западе Россию все ненавидят или плохо относятся — это все неправда. Так держать, Владимир Владимирович, и будьте здоровы на все времена», — заявил исландец.

И понеслась. Как только его не оскорбили в интернете, в чем только не упрекнули. Поступали даже угрозы от украинских радикалов из «Правого сектора»1 (запрещен в РФ).

Впрочем, Хаукур живет в России 30 лет и признается, что бояться ему нечего. Мол, политика редакции, на которую он работает, не ориентируется на Брюссель и западный мейнстрим. Более того, земляки Хаукссона полностью разделяют его взгляды.

Почему исландцы поддержали журналиста, он рассказал в интервью РИА ФАН.

Выстрелить себе в ногу по-исладски

— Что касается реакции исландцев на мой вопрос Путину, то она была сугубо положительной. Травля исходила в основном из Западной Европы. Много оскорблений от представителей русской миграции на Западе. Речь идет в основном о Франции, Германии, Финляндии, Норвегии. Пишут всякое, типа «продажный журналист», «путинский щенок» и так далее. Даже в нескольких крупных СМИ меня раскритиковали.

— А почему граждане Исландии вас все-таки поддержали?

— Думаю, потому что они лично сильно пострадали от антироссийских санкций и коронавируса. Я имею в виду рыболовный промысел и экспорт морепродуктов. Советско-российский рынок был вторым для Исландии. А когда-то и вовсе номер один. СССР в свое время спас Исландию, когда англичане в 1952 году объявили эмбарго на испанскую продукцию (т.н. Первая тресковая война). Советский Союз не дал задушить нашу экономику.

Теперь все это забылось и многие наши фабрики разорились из-за санкций, которые на Москву наложил Рейкьявик. Из-за каких-то Скрипалей. Простой исландец смеется — это же глупость. Во-первых, нет никаких доказательств вины России. Во-вторых, Исландия даже не член ЕС. Но наши элиты, наши политиканы, пресса — все поддержали европейские санкции в ущерб простым людям.

Выбирать не из чего

— А как исландцы реагируют на то, что им из Брюсселя и Вашингтона диктуют с кем можно торговать, а с кем нет? Это как-то сказывается на выборах, выплескивается ли народное возмущение на улицы?

— Проблема в том, что у людей нет альтернативы. Все партии в нашей стране поддерживают русофобскую повестку. Ни одна политическая сила не осмелится выступить против антироссийских санкций. Все боятся реакции Европы и США. Маленький пример — чемпионат мира. Исландия отказывается присутствовать на официальном уровне, мол, это страшное государство, там нас непременно отравят. Потом Франция выходит в финал и мы видим на трибунах Макрона. И все удивляются, так что можно было?

1 Организация запрещена на территории РФ.