Чиновники США показали всему миру профессиональную некомпетентность

Очередной санкционный список, предъявленный России сотрудниками министерства торговли США, не столько информирует о российских предприятиях, в отношении которых будут введены экономические ограничения, сколько демонстрирует вопиющую некомпетентность американских чиновников, которые готовили этот важный документ.

Наложение экономических ограничений — это всегда очень серьезный шаг в отношениях между государствами. Понятно, что ограничения влекут за собой изменение политических отношений, подрыв финансовых показателей (как в ту, так и в другую сторону), ухудшение инвестиционного климата и массу других факторов, не лучшим образом влияющих на экономики взаимодействующих таким образом государств. Следовательно, люди, которые готовят подобные документы, должны понимать всю меру своей ответственности и всю глубину изменений, которые может вызвать такой список, будучи введенным в действие. Тем большая ответственность ложится на плечи людей, которые согласовывают его и вводят в действие.

И вот, новый список, в котором, по заявлению американской стороны, перечислено 45 российских предприятий и организаций, подлежащих, по мнению разработчиков данного документа, санкционным ограничениям. Читать его без слез лично у меня совсем не получается.

Начнем с того, что профессионалы из министерства торговли США не нашли ничего лучше, как расширить список путем повторного упоминания некоторых компаний. Как они это сделали, я ума не приложу, ибо в своей журналистской деятельности за долгие годы был приучен перепроверять информацию, прежде чем предавать ее гласности и публичности. Как, например, оценивать тот факт, что в новом санкционном списке дважды упоминается Казанский вертолетный завод (КВЗ)? Желанием подвергнуть КВЗ «двойным санкциям»? Возможно.

С другой стороны, в перечне упомянуто акционерное общество «Вертолеты России» — холдинговая структура, которая объединяет пять вертолетостроительных предприятий (площадки в Ростове, Кумертау, Арсеньеве, Улан-Уде и в Казани), конструкторские организации, авиаремонтные и сервисные предприятия. Упоминания холдинга, пожалуй, было бы достаточно, чтобы «санкционировать» все предприятия, входящие в его состав. Однако КВЗ выделен из «дочернего списка холдинговой структуры», что вызывает по меньшей мере удивление, а двукратное упоминание — выдавливает слезу умиления. Ладно, предположу, что американцы как-то завидуют качеству выпускаемых в Казани вертолетов, на фоне своих признаний в невозможности содержать собственный парк «вертушек» в должной степени оперативной готовности.

Идем дальше. Опять авиация — Объединенная Авиастроительная Компания — упоминается дважды. Опять для целей двойного наложения санкций? Корпорация ОАК, как и «Вертолеты России» — объединяющая структура, связывающая под единое управление массу авиастроительных предприятий, которые, как и в случае с вертолетным холдингом, автоматически бы попали под санкции. Но нет. Мало того, что сама ОАК упоминается дважды, так американские чиновники специально выделили входящие в структуру ОАК предприятия: ОАО «Туполев», КнААПО имени Ю.А. Гагарина, ОАО «Сухой», РСК «МиГ», Таганрогский АНТК имени Г.М. Бериева.

Но это, как мы уже понимаем, еще принять как-то можно. Сложно, конечно, это предположить, но лично я не исключаю, что чиновники министерства торговли США просто не удосужились изучить структуру российского авиапромышленного комплекса. Но даже такая профессиональная некомпетентность, казалось бы, не должна была позволить трижды упомянуть в санкционном перечне одно и тоже предприятие.

Рекордсменом американской чиновничьей глупости (или таки преднамеренно, а?) стала Научно-производственная корпорация «Иркут», которая в настоящее время продвигает на рынок среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 (Магистральный самолет ХХI века) — который, исходя из первоначально принятого облика, должен был только на 38 процентов состоять из отечественных комплектующих, а остальные — планировалось закупить за рубежом в рамках расширенной международной кооперации. Двигатели для самолета, в частности, должны были производиться в США. Однако, практически сразу после начала реализации данного проекта, Москва столкнулась с давлением со стороны Вашингтона, которое усилилось после известных событий 2014 года.

Уже с 2015 года США всеми силами пытались добиться невозможности производства этого самолета — видимо, узрев в нем сильного конкурента на рынке среднемагистральных машин. Ощутив давление, правительство России заявило, что к 2022 году доля отечественных комплектующих должна составить 97 процентов, в том числе на машине должны стоять двигатели российского производства. И они появились, став крупнейшим российским «двигательным» проектом за последние 30 лет. Специалисты даже говорили, что если бы не санкции, то сложно сказать, в каком бы сейчас состоянии находилось отечественное авиационное двигателестроение.

Однако, вернемся к списку. Есть в нем и совершенно потрясающая строчка, от которой буквально повеяло чем-то немыслимым, запредельным для моего понимания — это упоминание компании «Оборонпром». Чтобы не ошибиться в своих осторожных предположениях, я обратился к ресурсу Rusprofile, где и нашел одноименную действующую компанию. Прописана в столице нашей Родины. Среднесписочная численность — 45 человек. Уставной капитал — 10 000 рублей. И самое главное — основным видом деятельности этой компании является производство нательного белья. Я не шучу, сами можете посмотреть. Вопрос: как это микропредприятие смогло добиться от США включения в такой серьезный санкционный список? Не могу найти никакого объяснения.

Нельзя же серьезно говорить о том, что чиновники министерства торговли США имели ввиду ОПК «Оборонпром», который длительное время осуществлял руководство деятельностью огромного числа предприятий оборонного профиля, но в 2018 году был ликвидирован. Или за все время своего существования он им так насолил, что составители списка не смогли отказать себе в удовольствии внести «Оборонпром» в санкционный перечень хотя бы посмертно. Или все-таки американскому Минторгу перешло дорогу микропредприятие по производству нательного белья?

В связи со всем вышеизложенным хочется вспомнить старый анекдот, когда маленький мальчик, подглядывая за родителями через замочную скважину спальни, потрясенно говорит «и эти люди запрещают мне ковыряться в носу?».