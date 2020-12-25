Украина пойдет войной на Донбасс: Зеленский получил отмашку Запада

Президент Украины Владимир Зеленский получил отмашку от Запада и готов развязать новую войну в Донбассе. Таким мнением с корреспондентом ФАН поделился бывший депутат Верховной рады, известный украинский политик Алексей Журавко.

Зеленский хотел бы выйти из Минских соглашений, но это грозит снятием санкций с России. По словам украинского главы, якобы никто не хочет заканчивать войну в Донбассе, «кроме Украины и европейских партнеров». Он добавил, что Киев для урегулирования конфликта двигается в рамках предыдущих договоренностей и о плане Б говорить пока рано.

«Считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей Донбасса. Но лично я бы вышел», — сообщил Зеленский украинским СМИ.

Украинский политик Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что киевские власти хотят выйти из Минских соглашений. По его словам, Зеленский получил отмашку от Запада и готов развязать новую войну в Донбассе.

«Украинская сторона де-юре и де-факто уже давным-давно вышла из Минских соглашений. Сегодня Зеленский просто обманывает свой народ. Замечу, что минские договоренности не нужны ни Европе, ни Америке. Им нужна война. Поэтому мы видим, что Украина продолжает не выполнять «Минск-2». Постоянно идут обстрелы, а ВСУ стягивают к фронту военную технику. Кроме того, Украина чинит беспредел на подконтрольной ей территории Донбасса. Зеленский — марионетка. По большому счету на Западе ему дали добро, поэтому он признался, что хочет выйти из Минских соглашений», — сказал Журавко.

Собеседник ФАН также отметил, что Запад не снимет экономические и политические ограничения с России из-за выхода Украины из Минских соглашений. Он считает, что западные страны вводили санкции не из-за Киева. Ситуация на Украине — всего лишь повод, указал политик.

«Замечу, независимо от того, выйдет Украина из «Минска-2» или нет, санкции против России никто не снимет. Знаете, Запад играет в наперстки. Но пусть это он делает сам с собой и с Украиной, но не с Россией. Допустим, что Киев вышел из минских договоренностей. Вы думаете, Запад введет против него санкции? Я так не считаю. Там все между собой связано. Нужно обратить внимание на то, что происходит сегодня в Молдавии и Белоруссии. Как ни крути, они все равно введут санкции против Москвы, они найдут повод», — сообщил Журавко.

Резюмируя, он отметил, что заявление Владимира Зеленского свидетельствует лишь об одном: киевские власти не будут выполнять «Минск-2» и намерены возобновить полномасштабные военные действия на территории Донбасса.

«В заявлении украинского главы ярко и отчетливо видно, что он не собирается выполнять Минские соглашения. Помимо этого, вялотекущая война в Донбассе может перерасти в более агрессивную. Все само за себя говорит», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Владимир Зеленский рассказал о возможной полномасштабной войне России и Украины. По его словам, в этом случае начнется тотальная мобилизация, в ряды вооруженных сил будут призваны все боеспособные жители страны.