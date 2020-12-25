Соседов назвал «чушью собачьей и бредом» новость о женитьбе Киркорова

Москва, 25 декабря. Известный российский и украинский журналист, музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с корреспондентом ФАН назвал новость о женитьбе певца и продюсера Филиппа Киркорова «чушью собачьей и бредом».

Член Союза журналистов Москвы прокомментировал новость о том, что народный артист РФ собирается жениться на матери своих детей — 9-летней Аллы-Виктории и 8-летнего Мартина-Кристина.

«Не знаю, не слышал, понятия не имею и ничего не могу сказать, — признался Соседов. — Мне вообще неинтересны все эти истории. Ну бред какой-то! Это же все на уровне бреда. Тем не менее, от меня: совет да любовь!»

По словам собеседника ФАН, ему такую новость даже смешно обсуждать, потому что, видимо, это не может быть правдой.

«Зачем обсуждать какие-то абсурдные вещи? — удивился он. — Чушь собачья! Ну, это ниже, как говорится, моего достоинства. Они же смеются над всеми, хохочут».

Ранее певица Алена Кравец заявила о том, что Филипп Киркоров планирует связать себя узами брака с женщиной, которая родила ему двух детей (имя ее до сих пор не известно). И якобы певец уже был замечен во время визита к модельеру Анике Керимовой, занимающейся пошивом свадебных нарядов для звезд шоу-бизнеса.

Дочь певца Алла-Виктория родилась 26 ноября 2011 года в Майами (США) от суррогатной матери. Киркоров сообщил об этом в тот же день на кремлевской сцене, где проходило вручение премии «Золотой граммофон». Позже певец отметил, что дочь названа в честь бывшей жены (с 1994 по 2005 годы) — певицы Аллы Пугачевой и его матери Виктории.

Сын Мартин-Кристин появился на свет 29 июня 2012 года также в Соединенных Штатах и тоже от суррогатной матери. О его рождении Киркоров объявил во время концерта в столице Болгарии.

Ранее известный российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что он и его супруга, певица Валерия, с удовольствием придут на свадьбу «короля поп-сцены». Если, конечно, их туда пригласят.