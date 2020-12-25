Перспектива продлить грядущие новогодние праздники заслуженным очередным отпуском может как радовать, так и огорчать. Для одних это отличный повод отправиться в путешествие, навестить друзей, родных и близких, завершить давно накопившиеся дела, заняться внешностью, здоровьем, самообразованием и т. д. Другие понимают, что длинные новогодние каникулы заставят их сильно заскучать по любимой работе, дружному трудовому коллективу и профессиональным достижениям. Как бы то ни было, зачастую на выходе сотрудника в отпуск именно в новогодний период настаивает сам работодатель: мол, очередь подошла согласно графику и ничего тут не поделаешь. Между тем в данном вопросе существует множество нюансов, знание которых поможет вам превратить свой вынужденный отпуск из досадного недоразумения в настоящий джекпот. Рассмотрим особенности расчета количества отпускных дней с учетом Нового года, правила начисления отпускных и другие важные моменты вместе с адвокатом Екатериной Антоновой.

Как следует рассчитывать количество дней отпуска, если очередной отпуск совпадает с новогодними праздниками, и входят ли праздничные дни в отпускной период?

«В случае, когда ваш отпуск совпал с официальными новогодними праздниками, эти праздники будут входить в отпуск частично, — говорит Екатерина Антонова. — Так, если, согласно общепринятому правилу, дни праздника — новогоднего или какого-то еще — выпадают на обычный выходной день либо отпуск, то такой выходной или отпускной день переносят на следующий рабочий день, наступающий после праздничного дня (либо после окончания отпуска). Таким образом, продолжительность отпуска увеличивается на число праздничных дней. Исключением в данном правиле являются новогодние праздники и Рождество, поэтому в таком случае Правительство РФ, опираясь на ч. 2 ст. 112 ТК РФ, переносит только два отпускных дня».

Можно сказать, что с точки зрения расчета продолжительности отпуска выходные дни приравниваются к праздничным, так как и те и другие переносятся, и в случае совпадения праздничного и выходного дня последний будет в обязательном порядке перенесен. Яркий тому пример — 8 Марта, «растягивающееся» порой на три дня в случае, если выпадает на субботу или воскресенье.

Можно ли брать отпуск на Новый год и будет ли он оплачиваемым?

«Случаи оформления сотрудников в отпуск в период Нового года нередки, и закон это разрешает, однако при условии, что начало такого отпуска не будет совпадать с новогодним праздником, — разъясняет Екатерина Антонова. — Так, например, хотя в ТК РФ и не существует ограничений при выборе даты, с которой человек уходит в отпуск, с 1 января взять отпуск работнику нельзя. В этом случае он должен начинаться с рабочего дня — к примеру, с 31 декабря. Оплачиваться такой отпуск будет как и любой другой: исключение составит лишь отпуск без сохранения заработной платы в соответствии с заявлением работника».

Наш эксперт также обращает внимание на то, что, согласно статье 122 ТК РФ, право на отпуск за первый год трудовой деятельности у сотрудника возникает лишь по завершении шести месяцев его непрерывного труда у конкретного работодателя. Вот почему и отпуск с первого числа — законное право любого работника, за исключением отпуска с 1 января.

Как грамотно составить заявление на отпуск, выпадающий на новогодние праздники?

В целом заявление на отпуск, приходящийся на новогодние каникулы, оформляется подобно заявлению на отпуск в любой иной календарный период. Делать это можно на компьютере или вручную. В «шапке» в правом верхнем углу бумажного листа следует написать ФИО и должность руководителя (чаще всего гендиректора или заместителя директора по кадрам), а затем собственные ФИО и должность. После этого по центру листа следует заголовок «Заявление». Сам текст можно написать в свободной форме, если образец не предоставлен вам компанией. Обязательными пунктами текста заявления будут тип вашего отпуска, дата его начала и продолжительность. В конце заявления следуют подпись работника с расшифровкой и дата написания заявления.

Между тем, составляя заявление на отпуск в новогодние праздники, следует принять во внимание один небольшой, но очень важный момент: указывать нужно не конкретные даты, а длительность отпуска. В этой ситуации все праздничные дни будут строго учтены.

Рассмотрим данный нюанс на примере двух на первый взгляд одинаковых заявлений. «Просьба предоставить мне очередной оплачиваемый отпуск с 29.12.2020 г. по 12.01.2021 г.» и «Прошу предоставить очередной оплачиваемый отпуск с 29.12.2020 г. на 14 календарных дней». Так как отдыхать россияне во время новогодних каникул будут с 1 по 10 января, а на работу нужно выйти 11-го, сотрудник, написавший первое заявление, обязан вернуться на свое рабочее место 13 января, но вот отпускные ему будут выплачиваться лишь с 29 декабря, а затем с 11 по 12 января. Во втором же случае все праздничные дни будут зачтены сотруднику за нерабочие праздники, а отпуск будет продлен начиная с первого официального рабочего дня 2021 года и, соответственно, оплачен. Вот почему так важно грамотно распорядиться включением январских каникул в свой отпуск, указав не даты, а именно количество дней будущего отдыха.

Какова ответственность специалиста за нарушение трудового законодательства в ходе предоставления отпусков?

Если ваш отпуск, согласно графику, выпал именно на новогодние праздники, то возникает резонный вопрос: а как подобный график умудрились утвердить в финансовом отделе? В соответствии со ст. 120 ТК РФ, праздничные каникулы в оплачиваемый отпуск не включаются, при этом неважно, будет ли он основным либо дополнительным. Поэтому сотрудник в любом случае может рассчитывать на продление законных выходных за счет переноса отпуска на более поздние числа.

«За пренебрежение трудовым законодательством нарушителя ждет дисциплинарная ответственность в виде замечания, штрафа или даже увольнения по соответствующим основаниям», — заключает Екатерина Антонова.

К слову, если свою работу вы воспринимаете как второй дом и отдыхать не планируете как минимум в ближайшее десятилетие, то работодатель вряд ли сильно этому обрадуется. Ведь по закону сидеть без отпуска бесконечно долго работнику не положено, в противном случае у вашего руководителя могут возникнуть проблемы с трудовой инспекцией. Поэтому отгулять положенные дни хроническому трудоголику придется хотя бы один раз в два года.