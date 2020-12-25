Лев Лещенко рассказал, как коронавирус изменил его жизнь

Последствия заболевания коронавирусом не менее опасны, чем сама инфекция. Об этом в беседе с ФАН сообщил советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко.

Он рассказал, что перенесенный весной COVID-19 не прошел бесследно.

«Чувствую себя нормально, но все это имело последствия. Чувствуется, что после коронавируса обостряются проблемы возрастного характера», — отметил артист.

Лещенко указал, в чем конкретно выразились осложнения.

«Самое неприятное — это последствия. Причем это начинается уже спустя два-три месяца. Сердечная недостаточность небольшая. У всех переболевших людей сердце — слабое место», — пояснил певец.

Он поделился подробностями того, какое влияние в целом на него оказал перенесенный коронавирус.

«Естественно, происходит переоценка ценностей. Раньше все внимание было сосредоточено на благополучии. Особенно в нашем круге все сосредоточено на гламуре и пиаре. Все это отходит на второй план. Люди понимают, что сейчас самое главное — объединиться и сохранить свое здоровье, помогать родным, близким и всем, кто нуждается. Что мы и делаем», — сообщил собеседник ФАН.

По словам артиста, его жизнь по-прежнему наполнена работой и яркими событиями.

«Я снялся в «Песне года», в новогодней передаче у Максима Галкина и у Малахова. Жизнь не остановилась. У меня было даже несколько благотворительных концертов за несколько месяцев в Подмосковье, во Владимире. Очень благодарен местной администрации за предоставленную возможность. Все проводили, конечно, по санитарным нормам», — рассказал Лещенко.

В завершение он призвал не относиться легкомысленно к теме пандемии.

«Я всех предупреждаю, что это непростая болезнь. Она пока не отступила, поэтому нужно соблюдать все меры предосторожности и выполнять инструкции министерства здравоохранения», — подытожил певец.

Ранее Лев Лещенко предложил российским спортсменам исполнить песню «Катюша» вместо гимна РФ на Олимпиаде в Токио.