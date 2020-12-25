Психолог поделилась секретами борьбы с зимними фобиями

Что приходит на ум при слове зима? Для кого-то это веселые игры с друзьями на свежем воздухе, переливающийся под солнечными лучами снег, прогулка на лыжах по лесу или катание с гор. Но не для всех зима — источник радости и приятных ощущений. Для некоторых людей — это причина для страха.

Как бороться с зимними фобиями, ФАН рассказала психолог-эксперт по работе со страхом, тревогой и паническими атаками, президент Международной ассоциации экспертов по работе с неврозом (IAEN) Мария Мазурина.

Классификация зимних фобий

На сегодняшний день зимними фобиями страдает около 1% россиян. Зимние фобии разделяют на:

криофобию — страх холода. Человек, страдающий такой фобией, чувствует сильный дискомфорт даже при незначительной прохладе. Он избегает выходов на улицу в холодное время года, постоянно отслеживает прогноз погоды. Часто такое состояние сопровождают навязчивые мысли о смерти или болезни из-за холода и страх перед любыми холодными предметами;

— страх холода. Человек, страдающий такой фобией, чувствует сильный дискомфорт даже при незначительной прохладе. Он избегает выходов на улицу в холодное время года, постоянно отслеживает прогноз погоды. Часто такое состояние сопровождают навязчивые мысли о смерти или болезни из-за холода и страх перед любыми холодными предметами; хионофобию — страх снега. Часто идет в паре с криофобией. При этой фобии характерны негативные переживания при просмотре картин с заснеженными пейзажами, нежелание выходить на улицу, соприкасаться со снегом, страх снегопада, а также ухудшение сна в зимний период. Такая фобия имеет большее распространение в регионах, в которых есть вероятность пострадать от снежной лавины;

— страх снега. Часто идет в паре с криофобией. При этой фобии характерны негативные переживания при просмотре картин с заснеженными пейзажами, нежелание выходить на улицу, соприкасаться со снегом, страх снегопада, а также ухудшение сна в зимний период. Такая фобия имеет большее распространение в регионах, в которых есть вероятность пострадать от снежной лавины; клейтрофобию — страх оказаться в ловушке, разновидность клаустрофобии. Усиливается зимой, так как есть вариант провалиться под лед или быть погребенным под снежной лавиной. Люди, страдающие этой фобией, избегают потенциально опасных ситуаций (прогулка по ледяному озеру, глубоким сугробам, заснеженному лесу) и испытывают сильную тревогу при виде снежных пейзажей;

— страх оказаться в ловушке, разновидность клаустрофобии. Усиливается зимой, так как есть вариант провалиться под лед или быть погребенным под снежной лавиной. Люди, страдающие этой фобией, избегают потенциально опасных ситуаций (прогулка по ледяному озеру, глубоким сугробам, заснеженному лесу) и испытывают сильную тревогу при виде снежных пейзажей; анемофобию — страх сильного ветра, урагана или бури. Пик этой фобии приходится на февраль, для которого характерны снежные метели и сильные порывы ветра. Появления симптомов тревоги и страха усиливаются в ветреную погоду;

— страх сильного ветра, урагана или бури. Пик этой фобии приходится на февраль, для которого характерны снежные метели и сильные порывы ветра. Появления симптомов тревоги и страха усиливаются в ветреную погоду; никтофобию — страх темноты. Из-за уменьшения светового дня зимой страх темноты усиливается. Имеет наибольшее распространение в северных регионах.

По словам психолога, основной отличительной чертой зимних фобий является сезонность: человек начинает чувствовать интенсивную тревогу, нарушение сна, снижение аппетита только зимой, тогда как летом все снова приходит в норму.

Что можно сделать самостоятельно, чтобы избавиться от зимних фобий навсегда?

1. Подумайте, в какой момент появилась фобия. Может ли предмет страха быть якорем, который мысленно возвращает вас в травмирующее событие? Как относились ваши родители в детстве к предмету страха? Эти вопросы помогут вам понять причину вашей фобии. Иногда только осознание этой причины ведет к снижению симптомом.

2. Для уточнения причины можно провести технику «Аффективный мост» — в случаях, когда сложно связать появление фобической реакции и какое-то событие. Для проведения техники нужно удобно сесть, закрыть глаза, сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Представьте то, чего боитесь. Почувствуйте, как тело реагирует на страх. Подумайте, когда раньше вы испытывали похожие ощущения. Первое, что приходит на ум чаще всего и является первичным событием.

3. Для работы с самим страхом эффективно использовать техники экспозиции. Когда человек постепенно сталкивается с пугающей его ситуацией и получает новый позитивный опыт. Постепенно мозг научится не воспринимать эти ситуации как пугающие и новый опыт закрепится.

Для выполнения вам нужно перечислить события, в которых вы испытываете страх. Проранжировать эти ситуации по интенсивности от 1 до 10 баллов, где 1 балл — очень слабое проявление дискомфорта, 10 — крайняя степень страха. Написать план действий на две недели, начиная с ситуаций, которые имеют самый низкий балл, заканчивая самым высоким.

Например, для людей со страхом снега начать в первый день можно с наблюдения заснеженного пейзажа на видео, а в последний день прогуляться под снегопадом или пройтись по заснеженной тропинке.

4. Для работы с тревожащими мыслями эффективна техника оспаривания. Спрашивайте себя — что самого страшного может случиться в тревожащей ситуации? Какова вероятность того, что это произойдет? Какие аргументы «за» и «против» того, что то, чего я боюсь, случится?

5. Выработайте привычку не уходить от пугающих ситуаций. Когда мы избегаем, паттерн поведения усиливается и закрепляется сценарий, что со мной ничего не случилось, потому что я не выходил из дома, а не потому что от холода в теплой одежде я не умру.

6. Заботьтесь о своем эмоциональном состоянии. Ограничьте общение с токсичными людьми, занимайтесь любимым делом, найдите хобби. Эффективно будет использовать медитации или ароматерапию для снятия тревоги. Когда человек в ресурсном состоянии, он более устойчив к тревожащим ситуациям.

7. Укрепляйте организм. Проверьте уровень витаминов и восполните дефициты. Соблюдайте режим сна. Занимайтесь физической активностью. Выражение «В здоровом теле — здоровый дух» здесь также справедливо.

По мнению психолога, эти простые техники позволят вам справиться с зимними фобиями и ощущать спокойствие и радость вне зависимости от сезона.