Юрист и телеведущая Екатерина Гордон пойдет на выборы в Госдуму

В парламентской партии «Справедливая Россия» началось обсуждение федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы VIII созыва. Уже известны потенциальные лидеры общественного мнения, которые могут войти в этот список.

Об этом ФАН рассказал источник в партии и подтвердил собеседник, знакомый с ходом формирования федерального партийного списка. Ставка делается на узнаваемость потенциальных кандидатов.

По информации источников ФАН в «Справедливой России», в этот список попала телеведущая и владелица юридической фирмы Екатерина Гордон. Экс-кандидат в президенты России вновь попробует себя в политике.

Выборы 2021 года обещают быть острыми и конкурентными, а сама кампания — оживленнее избирательного процесса 2016 года. Ожидается, что целую линейку новых лидеров общественного мнения выдвинет «Единая Россия», чтобы обновить состав и поднять рейтинг партии. К аналогичной стратегии готовы прибегнуть и их коллеги по нижней палате парламента, включая «Справедливую Россию».

В грядущей избирательной кампании справедливороссы могут поставить на медийность Гордон, несмотря на недавние скандалы с ее именем в юридической сфере.

Напомним, владелице юридической компании «Гордон и сыновья» пришлось вернуть деньги некоторым из своих клиентов и компенсации за неоказанные услуги. Екатерину Гордон упрекают в том, что переданные ей документы появляются в руках оппонентов, юридическая помощь не оказывается, а обещанное «освещение в СМИ» выглядит как вымогательство и не приносит результата. К тому же, по данным масс-медиа, летом юрист провалила экзамен в Адвокатской палате Московской области и не получила статуса адвоката.

В созданном информационном канале «Президент Гордон» журналистка, помимо трансляции новостей, продвигает теории заговора, выступает против цифровизации, прививок и вакцинации, а также поддерживает идею о том, что численность населения планеты регулирует Билл Гейтс.

По информации ФАН, еще одним кандидатом от «Справедливой России» в депутаты следующего созыва Госдумы может стать известный политолог, член РАЕН, доктор экономических наук Михаил Делягин.

На своем авторском канале в YouTube, где он собрал больше 130 тысяч зрителей, Делягин активно комментирует глобальные экономические вопросы, стратегию опережающего развития России и смыслы общемировых трендов, в том числе пандемию коронавируса и движение BlackLivesMatter, с точки зрения влияния на них со стороны глобалистских финансовых структур.

Замыкает тройку узнаваемых лиц в федеральном списке «Справедливой России» Анатолий Вассерман, хорошо известный по прошлой кампании партии в Госдуму. В 2016 году «эсеры» выдвинули этого интеллектуала, публициста и политконсультанта кандидатом на думских выборах в одной из региональных групп по Москве. Правда, дальше ее списка Вассерман не прошел.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов в беседе с ФАН объяснил, что справедливороссы очень хотят казаться современными. При этом он предупредил, что этот выбор может не принести партии необходимую ей известность.

«Это попытка выглядеть условно более современными плюс повысить узнаваемость, — сказал политолог. — Но узнаваемость не конвертируется автоматически в популярность».

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва должны состояться в Единый день голосования 19 сентября 2021 года. Глава Центризбиркома Элла Памфилова в среду, 23 декабря, заявила, что решение о возможности проведения выборов депутатов в течение нескольких дней будет, в частности, зависеть от эпидситуации в стране.

Отметим, что ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов рассказал, что партия ведет переговоры об объединении с другими партиями. Однако политик не стал называть политические силы, с которыми обсуждается объединение.